Netflix, fantastik bir dünyada geçen yeni filmi İyilik ve Kötülük Okulu'nun ilk fragmanını yayınladı. Film, oyuncu kadrosunda tanıdık isimlere yer veriyor.

Geçtiğimiz aylarda İyilik ve Kötülük Okulu filminden yayınladığı tanıtım fragmanıyla fantastik dünya severleri heyecanlandıran Netflix, bugün filmin ilk fragmanını paylaştı. Masaldan çıkma bir dünyada geçen film, iki genç kızın hayatlarını şekillendirmesini konu alacak.

Filmin geçtiği dünya, aynı anda hem iyi hem de kötü olmayı öğreten bir okula yer veriyor. İki genç kızdan Sophie, iyilik yolunda ilerlemeye çalışırken diğer kız olan Agatha ise kötülük yolunda hedefleniyor. Fakat bu iki genç kızın yaptıkları başvurular birbiriyle karşılıyor ve ikisi de olmak istediklerinden farklı bir yöne evrilecekleri bölümlere yerleştiriliyor.

İyilik ve Kötülük Okulu fragmanı:

Yönetmen koltuğunda Paul Feig’in oturduğu İyilik ve Kötülük Okulu, oyuncu kadrosunda Kerry Washington, Charlize Theron, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh ve Sofie Wylie’ye yer veriyor. Film, 19 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.