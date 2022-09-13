Brad Pitt, Margot Robbie ve Tobey Maguire gibi isimlerin oyuncu kadrosunda olduğu Babylon filminden ilk fragman geldi.

Hollywood yıldızlarının bir araya geldiği merakla beklenen film Babylon, bugün ilk fragmanına kavuştu. Whiplash ve La La Land gibi son yıllara damgasını vuran filmlerin yazarı Damien Chazelle’nin hem yazarlığını hem de yönetmenliğini üstlendiği film, fragmanıyla filme olan heyecanı da üst noktalara taşıdı.

Bizi zamanda yolculuğa çıkaracak ve Hollywood’un ilk günlerine döndürecek olan Babylon, oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Diego Calva, Li Jun Li, Tobey Maguire ve Brad Pitt gibi yıldız isimlere yer veriyor. Filmin yayınlanan ilk fragmanı şu şekilde:

Babylon fragmanı:

Paramount’un çatısı altından çıkacak olan Babylon, 25 Aralık’ta sadece ABD'deki seçili sinemalarda vizyona girecek. Film, 6 Ocak 2023’te tüm sinemalarda yayınlanacak. Filmde 1920’lerin Los Angeles’ına dönecek, dönemin efsane oyuncularının gözünden Hollywood’u göreceğiz.