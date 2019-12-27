Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Norveç yapımı yeni orijinal dizisi Ragnarok’tan yeni bir fragman yayınladı. Fantastik türdeki İskandinav dizisi, 31 Ocak’ta izleyicilerle buluşacak.

Danimarka yapımı kıyamet sonrası bilim kurgu serisi The Rain ile önemli başarılar yakalayan Netflix, İskandinavya’da geçen bir başka seriyle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Dijital yayın platformu, heyecanla beklenen Norveç yapımı yeni orijinal dizisi Ragnarok’un yeni fragmanını yayınladı.

İsmini İskandinav mitolojisinde kıyamet anlamına gelen Ragnarok’tan alan dizi, iklimsel bir kıyametin kapısını çaldığı ufak bir Norveç kasabasında geçiyor. Kasabada yaşayan bir grup genç ise kıyameti engelleyebilecek doğa üstü güçlere sahip olduklarını keşfediyorlar. Ardından zamana karşı bir yarış başlıyor.

Netflix’in en iddialı uluslararası projelerinden biri olarak gösterilen Ragnarok, bilim kurgu ve fantastik unsurları seven izleyicileri kendisine çağırıyor. Eğer The Rain veya Dark gibi yapımlar hoşunuza gittiyse, Ragnarok’a kesinlikle göz atmanızda fayda var.

Danimarka’da izlenme rekorları kıran Borgen’ın senaristi Adam Price tarafından yaratılan Ragnarok’un ilk sezonunda altı bölüm izleyeceğiz. Oyuncu kadrosunda David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas, Emma Bones, Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, Synnøve Macody Lund, Bjørn Sundquist ve Gísli Örn Garðarsson gibi isimlerin yer aldığı Norveç yapımı fantastik dizi, 31 Ocak’ta Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.

Ragnarok’un yeni fragmanı