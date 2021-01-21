Nerdist tarafından öne sürülen yeni bir teoriye göre Stranger Things'in 4. sezonu, 80'ler ABD'sinin satanizm korkusunu ele alacak. Üstelik bu teoriyi destekleyen somut kanıtlar da bulunuyor.

Netflix’in en ünlü ve popüler yapımları arasında yer alan Stranger Things, Temmuz 2019’da yayınlanan 3. sezonundan bu yana hayranlarından uzak kalmış durumda ve 1 buçuk yıl kadar süren bu uzun ayrılık süreci 4. sezon ile ilgili ilginç teoriler ortaya çıkmasına neden oluyor. Nerdist tarafından öne sürülen yeni bir teoriye göre Stranger Things’in 4. sezonu, 80’ler Amerikasının Satanik Panik ya da Şeytani Panik olarak adlandırılan dönemini ele alacak.

80’ler Amerikasında bir yandan köktenci bir Hristiyanlık bulunurken bir yandan da satanizm korkusu bulunuyordu ve bu durum, gerçek hayatların bu “inanç” korkusundan etkilenmesine neden oluyordu. West Memphis Üçlüsü olarak bilinen Damien Echols, Jessie Misskelley Jr. ve Jason Baldwin'in West Memphis şehrinde üç erkek çocuğunu öldürmekle suçlanmaları, bu satanik korkunun en zirve noktalarından biriydi.

West Memphis Üçlüsü vakasında Echols, ölüm cezasına; Misskelley ve Baldwin ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. İlginç olan, olay yeri DNA analizinde West Memphis Üçlüsü’nün orada bulunduğuna dair hiçbir kanıt olmamasıydı. Hal böyle olunca da üç küçük çocuğun cinayetinden sorumlu olduklarını hiçbir zaman kabul etmeyen Misskelley ve Baldwin, 2011’de serbest bırakıldı.

Peki satanizm korkusunun zirve yaptığı noktalardan biri olan West Memphis Üçlüsü davasının Stranger Things’in 4. sezonu ile nasıl bir ilişkisi olabilir? Her şeyden önce, Stranger Things’in 3. sezonunun Starcourt Mall felaketini ve Hopper'ın satanizm ile ölümünü paylaşan bir haber bülteni ile (aşağıdaki video) sona erdiğini unutmayalım. Yukarıda bahsettiğimiz satanik paniğin Hawkins’e ulaşması, Mike, Lucas ve Dustin gibi karakterlerin başının belaya girmesine neden olabilir.

Stranger Things’in resmi Twitter hesabından paylaşılan karakter tanımında Joseph Quinn'in canlandırdığı Eddie Munson karakteri için “Eddie, Hawkins High'ın resmi D&D kulübü olan The Hellfire Club'ı yöneten 80’lerin küstah metalcilerindendir. Onu anlamayanların nefret ettiği ve anlayanlar tarafından sevilen Eddie, kendisini bu sezonun gizeminin korkunç merkezinde bulacak.” ifadeleri yer alıyor.

Bir dakika. Bu hem hayranlık hem de korkuya neden olan bir D&D kulübünün başındaki küçük kasaba çocuğu Damien Echols'a epey benziyor. Yani evet, Stranger Things 4. sezonun 80’ler Amerikasındaki satanizm korkusunu ele alabileceğine dair ciddi somut kanıtlar bulunuyor. Yine de Netflix’in seyircileri şaşırtmak konusunda oldukça başarılı bir şirket olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor.