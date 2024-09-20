Netflix ile CD Projekt Red arasında yapılan yeni bir iş birliği kapsamında yeni bir Cyberpunk animasyonu geliyor.

Netflix, Geeked Week etkinliğinde heyecan verici yeni bir duyuru yaptı. Şirket, CD Projekt Red ile birlikte Cyberpunk evreninde geçen yeni bir animasyon projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Şimdilik projeye dair pek bir bilgi paylaşılmış değil. Keza duyuruya oldukça kısa bir fragman eşlik etti. Yapılan kısa tanıtımda yalnızca "Night City'ye dönüş" vurgulanarak, yeni animasyon projesinin izleyicileri Cyberpunk'ın tanıdık atmosferine yolculuğa çıkaracağı belirtildi. Netflix, kısa tanıtımda izleyicileri merak içinde bırakıp, "Bizi izlemeye devam edin." mesajı verdi.

Yeni Cyberpunk animasyonunda neler anlatılacak?

Bu yeni animasyon projesinin duyurulması Cyberpunk hayranlarını heyecanlandırsa da CD Projekt Red, geçtiğimiz ay yapılan bir kazanç toplantısında Cyberpunk ile ilgili daha fazla animasyon projesi üzerinde çalışmayı planladıklarını zaten açıklamıştı. Eş CEO Michał Nowakowski, bu konuda yatırımcılara, "Cyberpunk evreninde animasyon projelerine devam etmeyi planlıyoruz, umarım bu soru için yeterli bir cevaptır." demişti. Yine de o dönem Nowakowski de bu projenin detayları hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

Hatırlayacağınız üzere Netflix ve CD Projekt Red daha önce, 2022 yılının Eylül ayında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Cyberpunk: Edgerunners adlı animasyon dizisi için iş birliği yapmıştı. Cyberpunk: Edgerunners, eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış ve Cyberpunk 2077 oyununun popülerliğini ciddi ölçüde artırmıştı. Öyle ki izleyiciler uzun süredir Edgerunners'ın ikinci sezonunu bekliyor ancak ne Netflix ne de CD Projekt Red ikinci sezonun gelip gelmeyeceğine dair açıklama yapmış değil.

Şu anda duyurulan yeni animasyon projesine dair tüm gelişmeler spekülasyondan ibaret. Şimdilik tek yapabileceğimiz şey daha detaylı bir tanıtım fragmanı için beklemekten ibaret.

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