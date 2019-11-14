Netflix'in dördüncü Türk dizisi duyuruldu. Berkun Oya'nın senaristliğini yaptığı yeni dizi, son dönemlerin popüler isimlerini kadrosunda barındırıyor. 8 bölümden oluşacak dizi, 2020'de Netflix kullanıcıları ile buluşacak.

Halihazırda dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, yeni rakiplerinin bir bir lansman yapmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırmış durumda. Şimdi ise Netflix'in dördüncü Türk dizisinin geldiği duyuruldu. Çekimlerine başlanan dizi, 2020 yılında Netflix aboneleriyle buluşacak. Dilerseniz şimdi, bu dizinin konusuna ve oyuncu kadrosuna bakalım.

Netflix'in dördüncü Türk dizisi 8 bölümden oluşacak. Dizide daha çok farklı sosyo-kültürel geçmişlere sahip olan farklı karakterlerin, İstanbul'un renkli hayatındaki yollarının kesişmesini izleyeceğiz. Yeni dizi, geçmiş dönemlerde yayınlanan "Analar ve Anneler", "Masum" ve "İntikam" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "İyi Seneler - Londra" filminin senaristliğini yapan "Berkun Oya" tarafından üstlenilmiş durumda.

Dizinin yapımcılığı "Krek Film" tarafından üstlenildi. Ancak proje kapsamında daha çok "Ali Farkhonde" ve "Nisan Ceren Göçen"in ismi geçiyor. Krek Film, aslında çok uzun yıllardır tiyatro sektörünün içerisinde olsa da artık sinema ve dizi gibi yapımlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise son dönemlerin popüler isimleri yer alıyor. Öyle ki; yıldızı özellikle "Kuzey Güney" ve "Kalp Atışı" gibi dizilerle parlayan Öykü Karayel, üstlendiği her karakteri büyük bir başarıyla canlandıran ve Türk dizilerinin sevilen karakterlerinden olan Fatih Artman, Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Özen, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Bige Önal ve Funda Eryiğit gibi isimler, yeni dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyorlar.

Netflix'in dördüncü Türk dizisi ile ilgili detaylı bir bilgi şu an için yok. Ancak kısa bir süre sonra yeni diziyle ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkması ve bir tanıtım videosu yayınlanması bekleniyor. Bakalım Netflix, dördüncü Türk dizisiyle neler sunabilecek?

Netflix'in dizi ile ilgili yaptığı ilk paylaşım şu şekilde;