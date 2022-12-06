Neuralink Deneylerinde 1500 Hayvanın Öldüğü Ortaya Çıktı

Reuters tarafından yapılan bir çalışma, Neuralink'in son dört yılda toplam 1500 hayvanı öldürdüğünü ortaya koydu. Bu hayvanların 280'inin maymun, koyun ve domuzlardan oluştuğu belirtildi.

Elon Musk’ın kurucu ortağı olduğu beyin-makine arayüzü geliştiren Neuralink, geçtiğimiz günlerde büyük bir haberlerle gündeme gelmişti. İnsan beynine çip yerleştirilmesini ve özellikle bir yetisini kaybedenlere yardımcı olmayı amaçlayan kuruluş, hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerin sonuçlarını paylaştı.

Fakat Neuralink, insan deneylerine başlamadan önce tüm deneylerini hayvanlar üzerinde gerçekleştirdi. Şirketin deneylerinde bazı hayvanların öldüğü bilinirken, tam sayısı hiç açıklanmadı. Bugünse Neuralink’e bu konuda çoktan bir soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Neuralink'e karşı soruşturma başlatılmış:

ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi’nin federal savcının talebi üzerine geçtiğimiz aylarda Neuralink’e karşı soruşturma başlattığı öğrenildi. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre soruşturma, özellikle Hayvan Refahı Yasası’na uyup uymadığı konusuna odaklanacak.

Fakat asıl haber, Reuters’ın çalışmasıyla ortaya çıktı: 1500’den fazla hayvan öldürülmüş olabilir!

Reuters, Neuralink’teki adı paylaşılmayan 20’den fazla yeni ve mevcut çalışan ile irtibata geçti ve bu konuda bir çalışma gerçekleştirdi. Şirkete ait mesajlar, ses kayıtları, e-postalar, sunumlar ve raporlar, çalışanlar tarafından Reuters’a sunuldu.

Belgeler incelendiğindeyse korkunç bir tabloyla karşılaşıldı: Neuralink’in 2018 yılından bu yana toplam 1500 hayvanı deneyler sırasında öldürdüğü ortaya çıktı. Bu hayvanların 280’inin koyun, domuz ve maymun olduğu paylaşıldı. Diğer hayvanların ise deneylerde kullanılan yarasalar ve farelerden oluştuğu tahmin ediliyor.

Aslında deneylerde hayvanların öldürülmesi, yasaya göre normal sayılıyor ancak bu işin boyutu farklı:

Neuralink’in bu kadar fazla hayvan öldürmüş olması, aslında bir yasayı çiğnediğine işaret etmiyor. Fakat eski ve mevcut çalışanlar, ölü hayvan sayısının Musk’ın araştırmaları hızlandırma isteği nedeniyle yüksek olduğunu söylüyor.

Bir çalışanın aktardıklarına göre çalışmaların hızlandırılması nedeniyle takvimde planlanan pek çok şey öne çekiliyor, ameliyatlar öncesinde son dakika değişiklikleri yapılıyordu. Yani normal hızda ilerlenmiş olsaydı, hayvan ölümlerinin sayısı çok daha az olabilirdi.

Neuralink, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Şirket, bu yılın başlarındaysa şu açıklamada bulunmuştu: