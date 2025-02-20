Nijerya hükûmeti, kripto para borsası Binance'ten 81,5 milyar dolar talep ederek dava açtı. Ayrıca şirketin ülkede lisanssız faaliyet gösterdiği de iddia edildi.

Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, Nijerya’da çok büyük bir davayla karşı karşıya kaldı. Öyle ki hükûmet, dev kripto platformundan milyarlarca dolar talep eden bir dava açtı.

Davada hükûmet, Binance’ten yaşanan “ekonomik kayıplar” için 79,5 milyar dolar talep ediyor. Geçmişe yönelik vergi olarak ise 2 milyar dolar istenmiş. Bu da toplamda hükûmetin 81,5 milyar doları Binance’ten almak istediği anlamına geliyor.

Binance ayrıca Nijerya’da yasa dışı faaliyet göstermekle de suçlandı

Nijerya’daki yetkililier, Binance’in yerel paranın değer kaybından sorumlu tutması nedeniyle iki taraf arasında gerilimler vardı. Yaşanan ekonomik sorunların da nedeninin Binance olduğunu düşünen yetkililer, şimdi de bu yüzden dava açtılar. Daha önce de platformu engellemek için ülkede adımlar atılmaya başlanmıştı.

Ayrıca ülkenin vergi yetkilisi olan Federal Gelir İdaresi (FIRS), Binance’ün ülkede lisanssız olduğunu ve bu nedenden dolayı yasa dışı olarak da faaliyet gösterdiğini ifade etti. Yani anlayacağınız para cezası yerine böyle de bir suçlama var. FIRS, Mart 2025’te şirketi gelir vergisini ödememe ve vergi beyannamesi vermemeyle suçlayarak da dava açmıştı.

Binance ve Nijerya hükûmeti arasındaki bu davanın nasıl sonuçlanacağını söylemek için çok erken. İlerleyen zamanlarda neler olacağını göreceğiz.