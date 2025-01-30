Fransa'dan Binance'e soruşturma

Fransa hükûmeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı. Soruşturmanın nedeni, kara paranın aklanması gibi suçlardan oluşuyor. Binance, suçlamaları reddetti.

22,8 milyar dolarlık işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Fransa'da önemli bir gelişme ile gündem oldu. Fransız yetkililer, Binance'e kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve yetkisiz faaliyetler gibi suçlamalar üzerinden bir soruşturma başlattıklarını duyurdular.

Yapılan açıklamalara göre Fransız kolluk kuvvetlerinin soruşturması, Binance'in 2019 ila 2024 yılları arasındaki faaliyetlerine odaklanıyor. Ayrıca bu soruşturmanın kapsamı Fransa sınırlarından ibaret değil. Yetkililer, tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan suçların incelendiğini belirttiler.

Binance, tüm iddiaları reddetti

Soruşturmanın tarafı olan Binance, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Bir sözcü, yöneltilen tüm suçlamalara karşı şiddetle mücadele edileceğini açıkladı. Ayrıca sözcüye göre bu soruşturma, aslında yıllardır devam eden bir sürecin parçasıydı. Yapılan açıklamada Binance'in kara para aklama ve diğer suçlarla ilgili küresel standartlarda sistemlere sahip olduğu da belirtildi.

Açık konuşmak gerekirse Binance, bu tür soruşturmalara zaten çok alışık. Hatta ABD hükûmetinin geçtiğimiz yıllarda başlattığı bir soruşturma, Binance'in efsane CEO'su Changpeng Zhao'nun (namıdiğer CZ) görevinden ayrılması ile sonuçlandı. Bakalım Fransa'daki soruşturmanın alt ucu kime dokunacak...