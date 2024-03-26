Uzakdoğulu otomotiv devi Nissan, aralarında hibrit ve elektrikli araçların da yer aldığı toplamda 30 yeni modeli 2027 yılına kadar satışa sunmayı hedefliyor.

Nissan, "Arc" adını verdiği yeni stratejisi kapsamında, 2027 yılına kadar 30 yeni modeli satışa sunarak ürün gamını yenilemeyi hedefliyor. Bu araçlardan 16'sı hibrit veya elektrikli modeller olacak, kalanlar ise içten yanmalı motora sahip.

Nissan, yeni stratejisini duyurmak için paylaştığı görsellerde 25 kadar otomobilin silüetlerini kullandı. Bu da firmanın en az 5 yeni modeli şu anda gizlediği anlamına geliyor. Öte yandan bu araçların hepsi her ülkede yollarda karşımıza çıkmayacak. Japon devi bölgesel stratejiler geliştirerek ilerleyecek.

SUV'ler ve crossoverlar ağırlıkta

Her ne kadar Nissan yeni modeller hakkında hiçbir detay vermemek için çabalasa da paylaşılan görseller bize bazı ipuçları veriyor. Japon devinin stratejisinde SUV ve crossover modellerin önemli yer tuttuğunu görebiliyoruz ancak son yıllarda bu segmentteki araçların popülerliğindeki artışı düşünürsek bu durum hiç de şaşırtıcı değil.

Ortadoğu bölgesi için 5 yeni SUV modelini içeren bir plan yapan Nissan, Afrika'da ise bu araçlara ek olarak iki de A sınıfı otomobil satışa sunacak. Avrupa'da ise firma 6 yeni modelle karşımıza çıkacak. Okyanusya için özel bir pikap çıkaracak olan Nissan, ABD'ye ise 7 yeni modelle bir kez daha merhaba diyecek.

Nissan güncel fiyat listesi için:

Nissan'ın ayrıca şu anda Ariya modellerinde kullandığı bataryalardan yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve yüzde 50 daha hızlı şarj olan bir lityum nikel manganez kobalt (NCM) batarya üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Nissan'ın 30 yeni model duyurusu yaptığı etkinliği aşağıdan izleyebilirsiniz: