Nissan, hasattan sonra tarlada kalan ananas yapraklarının liflerini kullanarak bir motor kaputu üretti.

Ananas toplanınca yaprakları tarlada kalıyor, çoğu da orada çürüyor. Nissan bu kez yaprakların içindeki lifleri değerlendirmiş. Tarımsal atıklardan yeni malzemeler geliştiren Japon şirketi FOOD REBORN’la birlikte bu lifleri kullanarak bir motor kaputu üretmişler. Nissan’a göre ananas yaprağı lifleri bir otomobilin dış gövde parçasında ilk kez kullanılıyor.

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Kaputun hafif olması, bu malzemeyi özellike yarış otomobilleri için ilginç kılıyor. Çünkü otomobil hafifledikçe aynı motor gücüyle daha çabuk hızlanabiliyor. Viraja girerken aracı yavaşlatmak frenlere, yönünü değiştirmek de lastiklere daha az iş düşürüyor. Gelgelelim bir parçayı hafifletirken sağlamlığından ödün vermemek gerek. Ananas lifleriyle güçlendirilen malzeme, hafif olduğu kadar dayanıklı da.

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Ananas yaprağı nasıl kaputa dönüşüyor?

Önce yaprağın içindeki ince lifler ayrılıyor. Lifler ipliğe dönüştürülüp kumaş gibi dokunuyor. Bu hâliyle doku hâlâ esnek. Kaputa biçimini veren adım, dokuyu reçineyle birleştirmek. Reçine sertleştiğinde lifleri bir arada tutuyor, parça da aldığı biçimi koruyor.

Peki neden ananas, merak edenleriniz olabilir. Dünyada her yıl 50 milyon tondan fazla ananas yaprağı atılıyor. Dolayısıyla bu lifleri elde etmek için ayrıca yetiştirmek gerekmiyor. Yaprakların bol bulunması, tercihin bir nedeni. Diğeri de liflerin malzemeye kattığı dayanım. Nissan’ın testlerinde ananas lifli malzeme, iki ucundan çekildiğinde geleneksel keten lifli örneklerden daha fazla kuvvete dayanmış.

Otomobil dışında nerelerde kullanılabilir?

Hafif ve sağlam bir parçaya yalnızca otomobilde ihtiyaç duyulmuyor elbette. Spor ekipmanları ve gündelik eşyalar da bu malzemenin ileride denenebileceği yerler arasında. Nissan, yöntemin başka ürünlerde de kullanılabilmesi için üretim sürecini ortaklarıyla paylaşıyor.