Meizu, on binlerce kulak örneğinin incelenmesi ve titizlikle yürütülen tasarım optimizasyonları sonucunda ortaya çıkardığını belirttiği yeni kablolu kulaklığı Meizu UR Live Special Edition'ı duyurdu.

Daha çok bir akıllı telefon üretici olarak bilinen Çinli teknoloji şirketi Meizu, UR Live Special Edition kulaklığını duyurdu. Meizu’nun iddiasına göre yeni kulaklıklar, üst düzey rakipleriyle karşılaştırılabilecek kadar iyi bir ses deneyimi sunuyor ve son derece titiz bir mühendislik ürünü.

Yarı şeffaf bir tasarıma sahip olan UR Live Special Edition, boyut olarak rakiplerinden küçük gibi görünse de performans açısından daha azını vadetmiyor. Meizu’ya göre şirketin yeni kulaklıkları, iki adet özelleştirilmiş subwoofer’ı sayesinde düşük frekans ses çıkışı sunuyor. Kulaklıklar, çift kanallı bağımsız bir iletken yapı ile demir kullanılarak tasarlanmış durumda.

Meizu, UR Live Special Edition’ın en çok mühendislik çalışmasıyla övünüyor. Zira şirkete göre kulaklıklar, kulakta daha iyi, rahat ve doğal bir duruş sergilemek için on binlerce kulak kalıbı örneği incelemesi, pek çok hesaplama ve modelleme optimizasyonları sonucunda ortaya çıkmış durumda.

Peki Meizu, bu denli güvendiği yani kablolu kulaklıklarına nasıl bir fiyat etiketi belirledi? Siyah renk ağırlıklı yarı şeffaf bir tasarıma sahip olan Meizu UR Live Special Edition, 194 dolar (yaklaşık 1.536 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Cihaz şu an için yalnızca Çin’de satılıyor ve Türkiye’ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.