Nokia'nın 1990'lardan 2017'ye kadar üzerinde çalıştığı tüm projeler Nokia Tasarım Arşivi'nde incelenebilir durumda.

Tarihin tozlu sayfalarına karışan fikirlerin ve inovasyonları merak edenler için artık Nokia'nın yıllar içinde ürettiği en tuhaf, ilginç ve yaratıcı konseptlere yepyeni bir dijital arşiv sayesinde erişebilirsiniz.

Finlandiya'nın Aalto Üniversitesi, Nokia'nın tasarım sürecine dair eşi benzeri görülmemiş bir arşive kapılarını açtı. Bugün hayata geçirilen Nokia Tasarım Arşivi, 1990'ların ortalarından 2017'ye kadar uzanan dönemi kapsayan sanal bir müze niteliğinde.

Nokia Tasarım Arşivi'nde neler bulunuyor?

Arşivde eskizlerden fotoğraflara, sunumlardan röportajlara kadar Nokia'nın yaratıcı süreçlerini gözler önüne seren pek çok içerik yer alıyor.

Üstelik bu dijital arşive herkes ücretsiz olarak erişebiliyor. Arşiv yalnızca nostaljik bir zaman yolculuğu değil, aynı zamanda Nokia'nın ürün tasarımında aldığı kararların ve bu kararların nasıl birbirine bağlandığının hikâyesini anlatıyor.

Arşivin geliştirilmesi sürecinde tasarımcılar, tarihçiler ve akademisyenlerden oluşan bir ekip yer aldı ve bu ekip, zamanla koleksiyona yeni içerikler eklemeyi planlıyor. Eğer teknoloji tarihiyle ilgileniyorsanız veya yaratıcı süreçlerin derinliklerine inmek istiyorsanız Nokia Tasarım Arşivi'ne buradan göz atabilirsiniz.