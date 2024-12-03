Üstünde koşum takımlarıyla bulunan, avlanmayı bile bilmeyen bir beluga balinasına Norveç’te rastlandığında onun bir casus olduğu ortaya atılsa da muhtemelen durum bundan biraz daha farklı.

Norveç kıyılarındaki, yerlilerin “Hvaldimir” adını verdiği uysal balinanın 2019 senesinde, Rus ajanı olduğuna dair spekülasyonlar ortalıkta dolaşmıştı.

Kanıtlanamayan bu spekülasyonların aslı astarı şimdi ortaya çıkmış olabilir. Bakalım neymiş?

5 sene önce, Norveç açıklarında beluga balinası bulunmuştu.

Bahsettiğimiz evcil beyaz beluga balinası, Norveç’in kuzey kıyılarında balıkçılara yaklaştığında fark edilmişti. Üstünde kayış/koşum takımı vardı. Böyle bir görüntüyle karşılaşıldığında akıllara ilk gelen, balinanın casus olduğuydu.

Balıkçılardan biri şöyle demişti: "Balina, tekneye sürtündü. Zor durumdaki hayvanların içgüdüsel olarak insanların yardımına ihtiyaç duyduklarını bildiklerini duymuştum.”

Balinanın uysallığından, avlanma yeteneklerinin olmamasından ve bölgede ender rastlanmasından dolayı dikkatleri iyice üstüne çekmişti. Üstelik üzerinde bir kamera yuvası bulunan koşum takımında “Equipment St Petersburg” yazıyordu.

Hvaldimir’in deniz üssünden geldiği düşünülüyor.

Bu sene, balina uzmanlarından Dr. Olga Shpak, Hvaldimir’in sahiden de orduya ait olduğunu ve Kuzey Kutup Dairesindeki bir deniz üssünden geldiğini ama casus olmadığını; sadece üssü korumak için eğitildiğini ve “holigan” olduğu içim kaçtığını iddia ediyor.

Rus deniz üssü yakınlarından alınan uydu görüntülerinde; suda, içinde beyaz balinalar olan bir bölgenin varlığı görünüyordu. Balinaların denizaltılara ve su üstü gemilerinin yakınında olmaları, bir koruma sisteminin parçası olduğunu gösteriyor.

Rusya ise bir beluga balinasının ordu tarafından eğitildiğini ne onayladı ne de reddetti.

Hvaldimir ne yazık ki hayatını kaybetti.

Birkaç yıl boyunca Norveç kıyıları boyunca gezen balinanın ölü bedeni, 1 Eylül 2024’te Norveç’in güneybatı kıyısındaki bir kasabada bulundu. Norveç polisi, balinanın vurulduğunu reddetti ve otopsisinde ağzına bir sopa saplandığı tespit edildi.

Son olarak eklemekte fayda var. Rusya; yunuslar, balinalar ve foklar da dahil olmak üzere deniz memelilerini silahlandırmak için programları kullanma konusunda uzun bir geçmişe sahip.

Deniz memelisi uzmanı Pavel Goldin bize bu Sovyet mirası yöntemlerinin sadece eski ve acımasız değil, aynı zamanda işe yaramaz olduğunu söyledi. Rusların hayvanları kullanmasını, 21. yüzyılda savaş alanında fil kullanmaya benzetti.

Ukrayna'nın Kırım'daki eski temsilcisi Boris Babin'in bildirdiğine göre deniz canlıları, Rus esareti altında ölüyor. Körfezlerde kafeslerde tutulan deniz canlıları, su altı patlamaları ve diğer askerî sesleri duymaktan acı çekiyor.

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