Beluga Balinalarının Kafası Neden Böyle Jöle Gibi? İçinde Ne Var?

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Beluga balinalarının başları, sanki içi bir jöleyle kaplıymış gibi yumuşacık. Üstelik bu yapınıni onlar için çok önemli bir işlevi var.

Daha önce Beluga balinasına ait görüntülere denk gelmişsinizdir ancak hiç, başlarının yapısının nasıl olduğuna dair bir fotoğraf ya da video görmüş müydünüz?

Beluga balinasının kafasına dokunulduğunda ve biraz bastırıldığında, sanki slime’a dokunuyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Ardında ise hayvanların ilginç dünyasına bir kez daha hayret edeceğimiz bir sebep yatıyor.

Beluga balinalarının kafasının bu kısmına “melon (kavun)” deniyor.

“Melon” denilen bu kafa yapısı, yağ içeriyor. İşlevi ise balinanın ses dalgalarının frekansını yönlendirmek ya da değiştirmek. Temel olarak daha iyi iletişim ve ekolokasyon (çevrenizi görselleştirmek için ses yansıtma ve yankılarını dinleme yeteneği) için olduğunu söyleyebiliriz.

balina

Beluga balinaları da ekolokasyonda usta olma özellikleriyle ön plana çıkıyor. Hatta en sesli türlerden biri oldukları için “deniz kanaryaları” olarak da adlandırıyorlar. Gıcırtı ve tıklama gibi seslerle iletişim kurabiliyorlar 

Sesi yönlendirmek için “melon”larının şeklini istedikleri gibi değiştirebiliyorlar.

beluga balinası

Beluga balinaları, sosyalleşirken alınlarıyla 5 farklı şekil yapabiliyorlar. Neredeyse yüz ifadesi gibi diyebiliriz. “Melon”larını kaldırıyor, bastırıyor, itiyor ve hatta bir jöle gibi sallayabiliyorlar.

Bilerek yapıp yapmadıkları hâlâ belli değil ancak ne zaman bir arkadaşlarını görseler ve sosyalleşseler bu şekilleri yaptıkları kesin. 

Kaynaklar: Whale Scientists, BBC

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