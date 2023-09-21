Hazırsanız, zaman yolculuğuna çıkıyoruz! Gördüğünüz andan itibaren hem “O kadar oldu mu ya?” diye derin bir ahh çekmenize sebep olup hem de ne kadar yaşlı olduğunuzu yüzünüze vuracak nostaljik olayları sizlerle buluşturuyoruz.

Sabahları Kanal D’de çıkan o efsanevi çizgi film kuşağından kutusunu açarken bünyedeki serotonini tavan yaptıran Toybox’a, mizahın ve gafın eksik olmadığı Koca Kafalar Haber Bültenin’den ilkokuldaki kantinden 1 liraya simit ayran alınan zamanlara… Hepsi çoook geride kalsa da o zamanları özlediğimiz gerçeği de yadsınamaz. O dönemdeki çocukluk, dostluk, aile kavramı bile bambaşkaydı… Kemerlerinizi sıkıca bağlayıp yanınıza gözyaşlarınızı silmek için bolca peçete aldıysanız, sizler için hazırladığımız nostaljik tura başlayabiliriz. 1. Bir zamanlar herkesin telefonunda yüklü olan efekt abidesi uygulama: Retrica 2. Renkli renkli su maymunlarının büyütüldüğü o zamanlar... 3. “Önce hüplet, sonra gümlet!” repliğiyle hafızalara kazınan: Capri-Sun 4. Okul çıkışı arkadaşlarla konuşmanın farz olduğu, şarkılı göndermelerin ve dürtmelerin asla eksik olmadığı: MSN 5. Sanal bebek oynayanlar burada mı? 6. Okula giderken kullanılan o resim çantası... 7. Mizahın ve gafın eksik olmadığı haber bülteni: Koca Kafalar 8. Kolanın yanında alınan peluş ayıcıkları hatırlayanlar? 9. Koca bir neslin Windows XP Tour Music ile müziği doyduğu o yıllar... 10. LC Waikiki'nin maymunlu o ikonik poşeti: 11. Kutusunu açarken bünyedeki serotonini tavan yaptıran o oyuncak: Toybox 12. ATV Ana Haber Bülteni'nin Ali Kırca'nın sunduğu zamanlar… Sonrasında Bizim City çıkardı. 13. Aramızda Vınn kullanan kaç kişi vardı diye sorsak? 14. Fotoğrafı görüldüğü andan itibaren “çıt çıt pıt pıt” sesinin duyulduğu: Patlayan Şeker 15. Bir neslin psikolojisini bozmuşluğu olan Pınar Beyaz reklamı… 16. Road Runner’dan Bugs Bunny’e, Tweety’den Sylvester’a: Sabahları Kanal D’de çıkan o efsanevi çizgi film kuşağı... 17. 10 kuruşa satın alınan, tadı bugün bile damaklarda olan: Paçimo 18. Doktora sağlık karnesiyle gidilen günleri hatırlayacak kadar yaşlı olanlar burada mı peki? 19. Çubuklarla “DUO” yazısı tamamlanınca bedava alınan DUO dondurma… 20. İlkokuldayken dağıtılan sütler hafızanızdan silindeyse hemen hatırlatalım. 21. Medeniyetler yıkılsa da Dünya'ya meteor çarpıp tüm insanlık yok olsa da varlığını sürdürecek olan o şifre: 22. Bol virüslü şarkıları indirdiğimiz program: LimeWire 23. Asuman Krause’nin sunduğu ve "İnsan insana bunu yapar mı?" sorusunu akıllara getiren yarışma: Fear Factor 24. Mükemmel kokan ama asla güzel silmeyen kokulu silgiler... Bu liste böyle uzayıp gider… Peki, sizlerin şu an düşündüğünüzde ne kadar yaşlı olduğunuzu yüzünüze çarpan nostaljik olaylar var mı? İLGİLİ HABER Bir Zamanlar Mahalle Bakkallarından Harçlıklarımızla Aldığımız 25 Efsane Abur Cubur İLGİLİ HABER Üniversiteliler Bile Bilmez: Dergilerden Çıkan CD'lerden Demo Oyun Oynanan Efsanevi Dönem Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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