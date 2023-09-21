Ne Kadar Yaşlı Olduğunuzu Yüzünüze Tokat Gibi Çarpacak 24 Nostaljik Görsel

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Hazırsanız, zaman yolculuğuna çıkıyoruz! Gördüğünüz andan itibaren hem “O kadar oldu mu ya?” diye derin bir ahh çekmenize sebep olup hem de ne kadar yaşlı olduğunuzu yüzünüze vuracak nostaljik olayları sizlerle buluşturuyoruz.

Sabahları Kanal D’de çıkan o efsanevi çizgi film kuşağından kutusunu açarken bünyedeki serotonini tavan yaptıran Toybox’a, mizahın ve gafın eksik olmadığı Koca Kafalar Haber Bültenin’den ilkokuldaki kantinden 1 liraya simit ayran alınan zamanlara… Hepsi çoook geride kalsa da o zamanları özlediğimiz gerçeği de yadsınamaz. O dönemdeki çocukluk, dostluk, aile kavramı bile bambaşkaydı… 

Kemerlerinizi sıkıca bağlayıp yanınıza gözyaşlarınızı silmek için bolca peçete aldıysanız, sizler için hazırladığımız nostaljik tura başlayabiliriz.

1. Bir zamanlar herkesin telefonunda yüklü olan efekt abidesi uygulama: Retrica

Retrica

2. Renkli renkli su maymunlarının büyütüldüğü o zamanlar...

Su Maymunu

3. “Önce hüplet, sonra gümlet!” repliğiyle hafızalara kazınan: Capri-Sun

Capri-Sun

4. Okul çıkışı arkadaşlarla konuşmanın farz olduğu, şarkılı göndermelerin ve dürtmelerin asla eksik olmadığı: MSN

MSN Messenger

5. Sanal bebek oynayanlar burada mı?

Sanal Bebek

6. Okula giderken kullanılan o resim çantası...

Resim Çantası

7. Mizahın ve gafın eksik olmadığı haber bülteni: Koca Kafalar 

Koca Kafalar

8. Kolanın yanında alınan peluş ayıcıkları hatırlayanlar?

Kola Ayıcığı

9. Koca bir neslin Windows XP Tour Music ile müziği doyduğu o yıllar...

Windows Media Player

10. LC Waikiki'nin maymunlu o ikonik poşeti:

LCW Maymunlu Poşet

11. Kutusunu açarken bünyedeki serotonini tavan yaptıran o oyuncak: Toybox

ToyBox

12. ATV Ana Haber Bülteni'nin Ali Kırca'nın sunduğu zamanlar… Sonrasında Bizim City çıkardı.

Ali Kırca

13. Aramızda Vınn kullanan kaç kişi vardı diye sorsak?

Vınn

14. Fotoğrafı görüldüğü andan itibaren “çıt çıt pıt pıt” sesinin duyulduğu: Patlayan Şeker

Patlayan Şeker

15. Bir neslin psikolojisini bozmuşluğu olan Pınar Beyaz reklamı…

Pınar Beyaz Reklamı

16. Road Runner’dan Bugs Bunny’e, Tweety’den Sylvester’a: Sabahları Kanal D’de çıkan o efsanevi çizgi film kuşağı...

Kanal D Çizgi Film

17. 10 kuruşa satın alınan, tadı bugün bile damaklarda olan: Paçimo

Paçimo

18. Doktora sağlık karnesiyle gidilen günleri hatırlayacak kadar yaşlı olanlar burada mı peki?

Sağlık Karnesi

19. Çubuklarla “DUO” yazısı tamamlanınca bedava alınan DUO dondurma… 

Duo Dondurma

20. İlkokuldayken dağıtılan sütler hafızanızdan silindeyse hemen hatırlatalım.

Okul Sütü

21. Medeniyetler yıkılsa da Dünya'ya meteor çarpıp tüm insanlık yok olsa da varlığını sürdürecek olan o şifre:

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22. Bol virüslü şarkıları indirdiğimiz program: LimeWire

LimeWire

23. Asuman Krause’nin sunduğu ve "İnsan insana bunu yapar mı?" sorusunu akıllara getiren yarışma: Fear Factor

Fear Factor

24. Mükemmel kokan ama asla güzel silmeyen kokulu silgiler...

Kokulu Silgiler

Bu liste böyle uzayıp gider… Peki, sizlerin şu an düşündüğünüzde ne kadar yaşlı olduğunuzu yüzünüze çarpan nostaljik olaylar var mı?
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