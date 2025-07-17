Ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything, tuhaf tasarımlı telefon Nothing Phone (3)'ü sağlamlık testine soktu. Cihazın özellikle bükme testindeki başarısı dikkat çekti.

Nothing, geçtiğimiz haftalarda çok beklenen Phone (3) modelini resmen tanıtmıştı. Cihaz, yine sıra dışı bir tasarımla gelse de bu sefer çok beğenilmemişti. Öyle ki birçok kişi, arkasındaki asimetrik tasarımını “çirkin” olarak nitelendiriyordu. Tasarım hakkındaki tartışmalar sürerken cihaz, sağlamlık testine sokuldu.

Telefonların sağlamlık testi konusunda hiç kuşkusuz en ünlü YouTuber’lardan olan JerryRigEverything, Nothin Phone (3) videosunu geçtiğimiz saatlerde paylaştı. 10 dakikalık videoda bükülmeden çizilmeye kadar her türden sağlamlık testi gerçekleştirildi.

Nothing Phone (3)’ün sağlamlık testi

Nothing’in “ilk gerçek amiral gemisi telefonu” olarak nitelendirdiği Phone (3) modeli, ilk başta ekranında ve etrafında çizilme testleriyle karşı karşıya kalıyor. Ünlü YouTuber, alüminyum malzemeye dikkat çekerken cihazda USB-C 2.0 kullanılmasını eleştiriyor ve bir amiral gemisi için çok eski olduğunu söylüyor. Çizilme konusunda beklendiği gibi Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede çizikler beliriyor. Alüminyum malzeme, kolayca çizilmesine katkı sağlıyor diyebiliriz.

Testlerde kamera ve etrafını saran halkalar dıştan gelen zararlara karşı dayanıklı. Öte yandan yanma testinde telefon soğuduktan sonra ekranda izler kaldığı görülüyor. En merak edilen bükme testinde telefonun yüksek baskıya rağmen hiç bükülemediğini ve çok sağlam şekilde kalabildiğini görebiliyoruz. JerryRigEverything, Nothing’in iPhone seviyesinde bükülme dayanıklılığını daha uygun fiyata sunabildiğini söylüyor.

Sonuç olarak Nothing Phone (3) modeli, tasarım konusunda herkese hitap etmese de dayanıklılık konusunda gerçekten iddialı bir model olarak geliyor. Uzun vadeli kullanımda sıkıntı yaratmayacağını söylemek yanlış olmaz.