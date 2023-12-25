Türkiye'de kurulan ve profesyonel DNS hizmetleri sunan DNSSense, dünyanın en bilindik BT şirketlerinden Noventiq bünyesine girdi. Bu birleşme, DNSSense'i daha iyi bir noktaya taşıyacak.

2013 yılında kurulan ve 70’ten fazla ülkede, 1 milyonu aşkın müşterisine siber güvenliği sağlamak amacıyla profesyonel DNS hizmetleri sunan DNSSense, küresel BT şirketi Noventiq bünyesine katıldı. DNSSense'in Noventiq bünyesine geçmesi, şirketin potansiyelini biraz daha artıracak. Zira 1.6 milyar doların üzerinde ciro yapan Noventiq, Axoft Intelligence Solutions gibi bu sektördeki popüler markaların da sahibi ve küresel çapta 6.000'in üzerinde çalışanı bulunuyor. Tarafların açıklamalarına baktığımızda DNSSense'in de Noventiq'in de bu anlaşmadan memnun olduklarını görüyoruz. "Türkiye merkezli siber güvenlik firmasını uluslararası çapta destekleyeceğiz" Noventiq CFO'su Burak Özer, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Büyüme stratejimiz, benzersiz bir değer teklifi ve ortak bir vizyona sahip ortakları seçmeyi vurguluyor. DNSSense, Türkiye 'de ve dünya çapında etkileyici varlığıyla bu açıdan öne çıkıyor. DNSSense'in DNS katmanındaki siber güvenlik yetenekleri, diğer bölgelerin yanı sıra Vietnam ve Hindistan'da umut verici gelişmelerle ve projelerle son derece güçlü. Noventiq'teki temel hedeflerimizden biri, Türkiye merkezli başarılı siber güvenlik şirketinin uluslararası alanda genişlemesini desteklemek. Bu süreci mümkün kılan ve bir Noventiq şirketi olan Axoft Intelligent Solutions'daki harika ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Başarılarımızı yeni zirvelere ölçeklendirmek için tüm DNSSense'in harika ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. "Yapay zekâyı 10 yıldır kullanıyoruz" Noventiq bünyesine giren DNSSense'in kurucusu Erhan Yüksel'in konuyla ilgili açıklaması şöyleydi:



DNSSense olarak 2013’te, henüz ChatGPT ve üretken



Bir diğer nokta ise tohum yatırımı dışında bugüne dek hiç yatırım almadan, pozitif finansallarımızla doludizgin gelerek kendi kaynaklarıyla büyüyebilen ender şirketlerden biri olduk. Çok kısa sürede başta Türkiye ve yurt dışındaki önde gelen finans, enerji, kamu gibi kritik organizasyonlar tarafından tercih edilen çözümlerimiz, özkaynaklarıyla küresel pazarlara açılma sürecini başlattı. Yapay zeka ve makine öğrenmesine akademik düzeyde katkıları olan yetkin ekibimizin geliştirdiği ve 2023’te lansmanını yaptığımız DDR 2.0 ürünümüz, DNS güvenliğinde yeni bir çağa kapı aralıyor. Bu yolculuk DNSSense'in içinde bulunacağı grubun operasyonal gücüyle ve deneyimiyle birlikte başta Ortadoğu, Hindistan ve Asya-Pasifik olmak üzere, yeni pazarlarda devam edecek. Bu anlaşmayla birlikte, bu başarıda katkısı bulunan tüm ekiplerimize, bize güvenen tüm müşterilerimize tek tek teşekkür ediyorum​. Noventiq grubu, bugün dünya çapında 6.400’ü aşkın çalışanıyla küresel BT sektörünün lideri konumunda. Küresel arenada öne çıkan başarılı şirketlere yatırım yapan, kritik birleşme ve satın alma anlaşmalarıyla stratejik alanlarda büyümeyi hedefleyen grup, DNSSense’i de bünyesine katarak bu vizyonuna yeni bir sayfa daha ekledi. Merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan ve tüm Ar-Ge ve ürün süreçleri Türkiye’den yönetilen DNSSense’in özkaynaklarıyla geliştirdiği, DNS güvenliğinde oyunun kurallarını değiştiren çözümleri ile birlikte 80 binden fazla müşteri ve şirketin büyüme planları kapsamındaki pazarlar için benzersiz bir değer oluşturacak. Başarılı büyüme süreci ve küresel vizyonuyla uluslararası ekibin dikkatini çeken DNSSense, yeni pazarlara açılma noktasında bu büyük grubun deneyim, bilgi ve kaynaklarından yararlanarak Türkiye’den çıkan küresel bir markaya dönüşme sürecine ivme katacak.DNSSense olarak 2013’te, henüz ChatGPT ve üretken yapay zeka furyası ortada yokken, ilk ürünümüzün temelinde, domain sınıflandırma süreçlerinde gerçek yapay zekayı kullandık. Özellikle bilinmeyen tehditlere karşı yapay zekadan gücünü alan ürünlerimiz önemli bir fark yaratıyor. Günümüzde tespit edilmesi ve engellenmesi çok zor olan ultra-slow DNS tünelleme saldırılarına karşı kesin bir çözüm sunan dünyadaki tek ürünüz. Bu başarımız tabanlı yaklaşımları kullanmak yerine yapay zeka kabiliyetlerimiz sebebiyle oluyor. Yapay zekayı domain sınıflandırma tarafında da en etkin kullanan firmalardan biriyiz. Manuel ve insan faktörünü minimize edip dünyadaki tüm domain ve subdomainleri sürekli tarıyor ve sınıflandırıyoruz. Bu konuda en iyilerden biri olduğumuz tescillenmiştir.Bir diğer nokta ise tohum yatırımı dışında bugüne dek hiç yatırım almadan, pozitif finansallarımızla doludizgin gelerek kendi kaynaklarıyla büyüyebilen ender şirketlerden biri olduk. Çok kısa sürede başta Türkiye ve yurt dışındaki önde gelen finans, enerji, kamu gibi kritik organizasyonlar tarafından tercih edilen çözümlerimiz, özkaynaklarıyla küresel pazarlara açılma sürecini başlattı. Yapay zeka ve makine öğrenmesine akademik düzeyde katkıları olan yetkin ekibimizin geliştirdiği ve 2023’te lansmanını yaptığımız DDR 2.0 ürünümüz, DNS güvenliğinde yeni bir çağa kapı aralıyor. Bu yolculuk DNSSense'in içinde bulunacağı grubun operasyonal gücüyle ve deneyimiyle birlikte başta Ortadoğu, Hindistan ve Asya-Pasifik olmak üzere, yeni pazarlarda devam edecek. Bu anlaşmayla birlikte, bu başarıda katkısı bulunan tüm ekiplerimize, bize güvenen tüm müşterilerimize tek tek teşekkür ediyorum​. Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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