NVIDIA, Robot ve Otonom Araçların Yeni Kalbi "Cosmos 3"ü Tanıttı

NVIDIA, robot ve otonom araçlarda kullanılacak tamamen açık omnimodel Cosmos 3'ü tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ bugüne kadar metinler yazdı, şahane görseller üretti, hatta videolar kurguladı. Peki gerçek dünyayı ve fizik kurallarını bizim gibi anlayabilir mi?

NVIDIA’nın Tayvan’daki GTC Taipei etkinliğinde tanıttığı yeni bombası Cosmos 3, bu soruya "Evet" cevabını veriyor. Şirket, robotların ve sürücüsüz araçların kalbi olacak, dünyanın ilk "tamamen açık omnimodeli" Cosmos 3'ü sahneye çıkardı.

Hem düşünüyor hem hayal ediyor

Cosmos 3’ü sıradan yapay zekâ modellerinden ayıran en büyük özellik, onun âdeta bir insan gibi "akıl yürütme" yeteneğine sahip olması. Bünyesinde barındırdığı çift katmanlı özel mimari sayesinde önce çevresindeki nesnelerin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini, hareketin doğasını ve zaman-mekân ilişkisini kavrıyor, ardından buna uygun videolar, sesler ve eylem planları üretiyor.

Yani bir robota bardağı masadan almasını söylediğinizde, Cosmos 3 bardağın ağırlığını, yer çekimini ve elin ne kadar güç uygulaması gerektiğini önceden "tahmin edebiliyor."

Her cebe uygun bir "Cosmos" var

NVIDIA, bu teknolojiyi sadece devasa laboratuvarlara hapsetmiyor. Cosmos 3, en yüksek kalitede yanıtlar veren Cosmos 3 Super ve daha hafif işler için Cosmos 3 Nano modelleriyle şu an kullanıma sunulmuş durumda.

Çok yakında cihazların üzerinde anlık ve internet gerektirmeden çalışabilecek Cosmos 3 Edge sürümü de aileye katılacak.

Gemini Kullanıcılarını Etkileyecek Değişiklik: Günlük Mesaj Sınırı Dönemi Sona Eriyor

