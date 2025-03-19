NVIDIA, GTC 2025 etkinliklerinde yapay zekâ odaklı yeni kişisel süper bilgisayarlarını duyurdu. Yapay zekâ modellerini yerleşik olarak çalıştırabilen bilgisayarlar, birbirinden etkileyici özelliklerle donatıldılar.

Dünyanın en büyük GPU üreticisi NVIDIA'nın büyük bir merakla beklenen "GTC 2025" etkinlikleri resmen başladı. Şirket, etkinlikler kapsamında özellikle de yapay zekâ sektörüne yönelik büyük duyurular gerçekleştirdi. O duyurulardan bir tanesi de DGX Spark ve DGX Station olarak isimlendirilen yapay zekâ odaklı kişisel süper bilgisayarlardı.

Aslına bakacak olursak DGX Spark, zaten bilinen bir ürün. Şirket, CES 2025 kapsamında Mac mini boyutlarındaki bu süper bilgisayarı göstermiş, isminin "Digits" olduğunu söylemişti. Şimdi bu isim değişmiş durumda. Teknik özellikler ise aynı kaldı.

Karşınızda NVIDIA DGX Spark

NVIDIA DGX Spark, şirketin GB10 Blackwell çiplerinden güç alıyor. Beşinci nesil Tensor çekirdeklerine ev sahipliği yapan süper bilgisayar, NVIDIA Cosmos Reason ve NVIDIA GR00T N1 gibi akıl yürütebilen yapay zekâ modellerini yerleşik olarak çalıştırabiliyor ve saniyede 1.000 trilyon işlem (TOPS) kapasitesine sahip. 128 GB RAM ve 4 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilen ürünün fiyatı 3.000 dolardan başlıyor.

Gelelim NVIDIA DGX Station'a

NVIDIA DGX Station, DGX Spark'ın biraz daha gelişmiş bir versiyonu. Masaüstü bilgisayarlar için tasarlanan daha güçlü GB300 Blackwell Ultra çipiyle desteklenen süper bilgisayar, 20 petaflop yapay zekâ performansı ve 784 GB RAM gibi özellikler sunuyor. Şirket, şık tasarıma sahip süper bilgisayarına ilişkin fiyat açıklaması yapmadı.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre DGX serisi süper bilgisayarlar, NVIDIA'nın iş ortakları tarafından da üretilecek. Yani Asus, Dell ve HP gibi firmalar da kendi DGX bilgisayarlarını tüketicilerle buluşturacaklar.