Dünyanın En Güçlü Masaüstü Yapay Zekâ Süper Bilgisayarı DGX Station Windows Tanıtıldı

NVIDIA, 1 trilyon parametreli ve Windows entegreli DGX Station'ı duyurdu. Dünyanın en güçlü masaüstü yapay zekâ bilgisayarıyla tanışın!

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bu hafta boyunca devam edecek olan ve Tayvan’da gerçekleştirilen Computex 2026, birçok firmadan yeni duyuruları bizlerle buluşturuyor. Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de en çok dikkat çeken şirket NVIDIA. Teknoloji devi, yapay zekâ duyurularından yeni çiplere kadar birçok yenilik ile karşımızda.

NVIDIA’nın duyurduğu yeniliklerden biri de yapay zekâ süper bilgisayarı olarak nitelendirilen DGX Station. Masaüstü bilgisayar kasası şeklinde bir iş istasyonu olan DGX Station, her özelliğiyle büyülüyor.

Karşınızda DGX Station

DGX Station aslında yeni değil. Burada yeni olan şey, bu cihazın Windows ile entegre çalışması. Şirket, DGX Station’ı dünyanın en güçlü masaüstü yapay zekâ süper bilgisayarı olarak nitelendiriyor. İş akışlarında sürekli çalışan yapay zekâ ajanları oluşturmak ve çalıştırmak için tasarlandığını belirtelim.

Windows DGX Station modelinin en dikkat çeken özelliği, 1 trilyona kadar parametreye sahip yapay zekâ modellerini yerel olarak çalıştırabilmesi. Cihaz, GB300 Grace Blackwell Ultra’dan güç alıyor. **72 çekirdekli NVIDIA Grace **CPU, 748 GB’a kadar bellek, 20 petaflops’a kadar FP4 performansı gibi özellikleri de var. Bunun yanı sıra hiper ölçekli yapay zeka hesaplama iş yüklerini hızlandırmak için optimize edilmiş NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC özelliğine sahip.

Cihaz, Linux tabanlı veri merkezi yapay zeka altyapısı ile Windows kurumsal ortamları arasındaki boşluğu doldurarak geliştiricilerin, araştırmacıların, mühendislerin ve veri bilimcilerinin yapay zekâ ajanlarını doğrudan Windows uygulamaları ve iş akışları içinde oluşturmalarını ve dağıtmalarını sağlayacak. Cihazın bu yılın 4. çeyreğinde ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, MSI ve Supermicro firmalarıyla piyasaya sürüleceğini ekleyelim.

