NVIDIA'nın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen GeForce RTX 5090 Ti GPU'sunun prototip görüntüleri paylaşıldı. GPU'nun bazı özellikleri de gün yüzüne çıkmış durumda.

GPU devi NVIDIA, bundan birkaç hafta önce düzenlediği bir etkinlikte GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlarını duyurdu. Ancak NVIDIA'nın bu seri ile henüz işi bitmedi. Çünkü şirket, bir süredir GeForce RTX 5090 Ti üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Donanım sektörüne ilişkin bilindik bir sızıntı forumu olan Chip Hell'de dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Bu görüntüde, NVIDIA'nın "GB202-200-A1" kodlu bir GPU modeli gösteriliyordu. Sızıntıyı paylaşan kullanıcıya göre az sonra beğenilerinize sunacağımız GPU, GeForce RTX 5090 Ti'ın ta kendisiydi.

Karşınızda NVIDIA GeForce RTX 5090 Ti

Sızıntı sahibine göre yukarıda görmekte olduğunuz NVIDIA GeForce RTX 5090 Ti'ın prototipi, 15-21 Temmuz 2024 döneminde üretildi. Üstelik kaynağımız, bu GPU'nun bazı özelliklerinden bahsetmiş durumda. Dilerseniz hemen detaylara bakalım.

NVIDIA GeForce RTX 5000 serisi ile ilgili detaylı bilgi için:

Yapılan açıklamalara göre NVIDIA GeForce RTX 5090 Ti, GeForce RTX 5090'ın 104.9 TFLOPS'luk hesaplama gücüne kıyasla 123.6 TFLOPS gücünde olacak. Bu da yüzde 13 civarı performans artışı demek. 2.100-2.514 MHz çalışma frekansına sahip olacak GPU, 24.576 gölgelendirici birimine ev sahipliği yapacak. Tabii böyle güçlü bir GPU, oldukça yüksek enerji tüketecek. Paylaşılan bilgilere göre NVIDIA GeForce RTX 5090 Ti, 800W enerjiye ihtiyaç duyacak.