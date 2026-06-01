NVIDIA, akademik araştırmalar için geliştirilen insansı robot platformu Isaac GR00T'u duyurdu.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Computex, 2-5 Haziran 2026 tarihlerinde Tayvan’ın Taipei şehrinde gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte teknoloji devlerinin yapay zekâ başta olmak üzere birçok farklı konuda duyuru yaptığını göreceğiz.

Fuar başlamadan önce bugün itibarıyla şirketler duyurularını yapmaya başladı. Tabii ki önceki senelerdeki Computex’te olduğu gibi bu sene de en çok öne çıkan firma NVIDIA olacak. Öyle ki şirket, çok fazla duyuruyu bizlerle buluşturuyor. İnsansı robot platformu Isaac GR00T da bunlardan biri.

Akademik araştırmalar için insansı robot platformu

Teknoloji devi, Computex 2026 kapsamında insansı robot araştırma ve geliştirme çalışmaları için özel olarak tasarlanmış bir insansı robot platformu olarak nitelendirebileceğimiz Isaac GR00T’u tanıttı. İsmi “Genel Amaçlı Robot 00 Teknolojisi” anlamına gelen bu girişim; yapay zekâ modellerini, simülasyon araçlarını ve sentetik veri çerçevelerini özellikle akademik araştırmacılar ve geliştiriciler için bir paket hâlinde bir araya getiriyor.

Özünde GR00T’un bir temel model platformu olduğunu söyleyebiliriz. Platformun amiral gemisi modeli GR00T N1, ilk olarak Mart 2025’te NVIDIA’nın GTC konferansında tanıtılmıştı. Bu model, insansı akıl yürütme ve becerilere sahip olmasıyla dikkat çekmiş, dünyanın ilk özelleştirilebilir açık temel modeli olarak nitelendirilmişti.

İnsansı robotların gelecekte çok ciddi bir pazar olması bekleniyor. Hatta NVIDIA CEO’su Jensen Huang’a göre 40 trilyon dolarlık bir pazara dönüşme ihtimali var. Isaac GR00T da bu pazara yönelik geliştirilen bir platform olarak karşımıza çıkıyor. NVIDIA’nın insansı robotlar konusunda da iddialı olacağını söyleyebiliriz.