ABD menşeili grafik kartı üreticisi devi Nvidia, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile siber saldırı altında olabileceğini açıkladı. Olayın Rusya-Ukrayna krizi ile alakası olma ihtimalinden şüpheleniliyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün hacker grubu Anonymus, Rusya’ya karşı bir siber saldırı başlattığını alenen duyurmuştu. Ardından Nvidia, dün akşam saatlerinde yaptığı duyuru ile şirketin sunucularında yaşanan bir sıkıntıyı incelediğini açıkladı. Şu an için bu olayın Anonymus-Rusya ile bir alakasının olup olmadığı bilinmiyor.

Nvidia tarafından yapılan açıklamalarda, dev şirketin iki gündür siber saldırı altında olduğu ve şirketin sistemlerinin, 'yıkıc'ı olarak nitelendirilen saldırı sebebiyle 'tamamen tehlike altında' olduğu ifade edildi. Ayrıca, yaşanan bu olayın dikkatli bir şekilde incelendiği de ABD merkezli şirket tarafından yapılan açıklamalar arasında yer aldı.

Siber saldırının Rusya-Ukrayna krizi ile alakalı olabileceği düşünülüyor

Nvidia sözcüsü Hector Marinez de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu kazayı araştırıyoruz. İş ve reklam aktivitelerimizde herhangi bir aksama yaşanmadı. Şu anda yaşanan olayın kaynağını ve sebebini hâlâ araştırıyoruz ve henüz paylaşabilecek başka bir bilgimiz yok.”

Şu ana kadar paylaşılan bilgiler ışığında Nvidia'nın hiçbir verisi çalınmadı veya silinmedi. Yaşanan ‘kazanın’ Rusya-Ukrayna olayları ile bir alakası olup olmadığı da henüz bilinmiyor. Eğer Nvidia gibi ABD merkezli bir şirket hedef alınsaydı, bu ABD'den misillemeye yol açabilirdi. ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı konuşmada, “Rusya, kritik altyapımız olan şirketlerimize karşı siber saldırılar düzenlerse, yanıt vermeye hazırız” demişti.

Nvidia’nın ayrıca gizemli bir şekilde çarşamba akşamı geç saatlerde basına açıklama yapmadan perşembe günü gelecek olan küçük bir duyurunun geri çekilmesini istediği belirtildi. Bu durumda sistemlerde yaşanan ihlallerden kaynaklanabileceği aktarıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.