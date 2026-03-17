NVIDIA, Yeni Teknolojisi NemoClaw'ı Duyurdu: "Kişisel Yapay Zekâ Çağı Başlıyor"

NVIDIA, GTC 2026'da DLSS 5'in yanı sıra yeni yapay zekâ teknolojisi NemoClaw'ı duyurdu. Peki NemoClaw ne ve neler yapabiliyor?

NVIDIA, yapay zekâ sektöründe büyük yankı uyandıracak yeni teknolojisi NemoClaw'ı duyurdu.

Bu yeni sistem, OpenClaw platformu üzerinde çalışan otonom yapay zekâ ajanlarını daha güvenli, daha güçlü ve herkes için erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor.

NemoClaw'ı farklı kılan ne?

NemoClaw sayesinde kullanıcılar, NVIDIA’nın Nemotron modellerini ve yeni OpenShell çalışma ortamını tek bir komutla kurabiliyor.

Bu sistem, yapay zekâ ajanlarının çalışması için gerekli altyapıyı sağlayarak onların daha verimli ve güvenli şekilde görev yapmasına olanak tanıyor.

Herkes kendi yapay zekâ asistanını yaratabilecek

OpenClaw’ın geliştiricisi Peter Steinberger ise bu platformun, herkesin kendi yapay zekâ ajanını oluşturmasına olanak sağladığını söylüyor.

NVIDIA ile birlikte geliştirilen bu yeni ekosistem, güçlü ama aynı zamanda güvenli yapay zekâ sistemleri kurmayı mümkün kılıyor.

NVIDIA'nın donanım gücü de etken

NemoClaw, sürekli aktif çalışan yapay zekâ ajanları için güçlü donanım desteği sunuyor.

NVIDIA’nın RTX tabanlı bilgisayarlarından süper bilgisayarlara kadar birçok platformda çalışabiliyor. Bu da yapay zekâ ajanlarının kesintisiz şekilde görev yapmasını sağlıyor.

NVIDIA, GTC etkinliği kapsamında katılımcılara kendi yapay zekâ ajanlarını oluşturma fırsatı da sunuyor. Şu anda GTC'yi ziyaret edenler, NemoClaw kullanarak sürekli aktif çalışan kişisel yapay zekâ asistanlarını deneyimleyebiliyorlar.