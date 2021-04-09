Ocak 2021'in En Çok Satılan Akıllı Telefonları Açıklandı

iPhone'ların popüler akıllı telefonlar oldukları biliniyor ancak Counterpoint Research tarafından paylaşılan veriler, özellikle iPhone 12 ailesinin Apple'ı "şahlandırdığını" gösteriyor. Zira verilere göre ocak ayında en çok satılan 10 akıllı telefondan 6'sı iPhone ailesinin bir üyesiydi.

Bir pazar araştırma şirketi olan Counterpoint Research, Ocak 2021’de dünya çapında en çok satılan akıllı telefonları açıkladı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, ocak ayında deyim yerindeyse damga vurdu. Zira geçtiğimiz ocak ayında en çok satılan on akıllı telefon modelinden altısı Apple’a ait.

Paylaşılan bilgilere göre iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, Ocak 2021’de Apple’ın toplam iPhone satışlarının yüzde 71’ini ve tüm akıllı telefon satışlarının da yüzde 15’ini oluşturdu. Ayrıca iPhone 11 de tanıtılmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala en çok satılan dördüncü akıllı telefon konumunda bulunuyor. Buradan, iPhone 11’in uygun fiyata iPhone sahibi olmak isteyenler için hala popüler bir seçenek olduğu sonucuna varabiliriz.

Samsung, amiral gemisi segmentte iPhone'ların popülerliğine yetişemiyor

Dünyanın en çok “satan” akıllı telefon markası olan Samsung, Ocak 2021 en çok satılan akıllı telefonlar listesine yalnızca iki model ile girebildi. Üstelik bu modeller, kar marjının yüksek olduğu amiral gemisi telefonlar değil, bütçe dostu cihaz arayanların tercihi olan orta segment akıllı telefonlar oldu. Ayrıca Xiaomi’nin Redmi markası da en çok satan 10 akıllı telefon modelinden 2’sine sahip.

Ocak 2021’de en çok satan akıllı telefonlar