Hepsiburada'da indirim fırsatı olarak karşımıza çıkan vergisiz ürünleri sizler için listeledik.

Okula dönüş indirimleri kapsamında karşımıza çıkan ürünler arasından, vergisiz cihazlarda yer alan indirimli modelleri sizin için bir araya getirdik. İster okul için ister günlük kullanım için işinize yarayabilecek bu ürünler için içeriğimize göz atabilir, ihtiyacınız olanları ise sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Ürünler;

Özellikle öğrencilere ve temel bilgisayar kullanıcılarına hitap eden uygun fiyatlı bir seçenek olan Lenovo Ideapad 3 Taşınabilir Bilgisayar, 15.6 inç ekran boyutuna sahip. 128 GB SSD kapasitesi ile gelen bu cihaz, 1366 x 768 piksel görüntü kalitesi ile karşımıza çıkıyor.

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Fiyat performans olarak kullanıcılar tarafından oldukça beğeni toplayan Huawei Matepad Tablet, günlük kullanım için ideal bir seçenekler arasında yer alıyor. 11.5 inç ekran boyutu ve ayrılabilir klavyesi ile listemizde bulunan bu üründe, 120 Hz yenileme hızı bulunuyor.

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128 GB'a kadar depolama alanı ve 7250 mAh batarya gücüyle öne çıkan Honor Pad X9 Tablet, özellikle 6 hoparlöre sahip güçlü ses sistemi ile kullananların dikkatini çekiyor. Ayrıca sahip olduğu 120 Hz ekran yenileme hızı ile de akıcı bir kullanım imkanı sağlıyor.

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Intel Core i3-1215U işlemcisi, 8 GB RAM ve 512 GB SSD ile karşımıza çıkan Asus Vivobook Taşınabilir Bilgisayar, hem performans hem de depolama konusunda kullanıcılara iyi bir deneyim vaat ediyor. 15.6 inç boyutunda olan Full HD ekranı ise net ve canlı görüntüler sunarak günlük işlerinizi daha keyifli hale getiriyor.

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Temel kullanım ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, taşınabilir ve bütçe dostu bir dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılar için uygun bir seçenek olan Casper Nirvana C350.4020-4C00B Taşınabilir Bilgisayar; Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte geliyor. Sahip olduğu metal kasası sayesinde oldukça dayanıklı bir görüntü sunan bu cihazda, 120 GB SSD kapasitesi bulunuyor.

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Parlama ve yansıma olmadan, parmak izi bırakmadan rahat bir kullanım deneyimi sunan Samsung Galaxy Tab A9+ Tablet, uzun kullanım sürelerinde göz yorgunluğunu azaltır. Geniş ekranı ve bütçe dostu özellikleri ile oldukça tercih edilen bir model olan bu ürün, 64 GB dahili depoloma alanına sahip.

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7250 mAh pil kapasitesi ile 11 saate kadar kesintisiz kullanabileceğiniz Huawei MatePad Tablet, çoklu pencere özelliği ile ekranda 4 adet uygulamayı aynı anda görüntülemeye olanak sağlar. Ayrıca zararlı mavi ışığı ve rahatsız edici titremeleri azaltarak uzun süreli izlemelerin neden olduğu göz yorgunluğunu önlemenize de yardımcı olur.

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Intel Celeron N4020 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB SSD ile karşımıza çıkan Lenovo IdeaPad Taşınabilir Bilgisayar, temel bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılamak için uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor.

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Windows 11 Home işletim sistemiyle birlikte gelen Asus X415MA-EK385W04 Taşınabilir Bilgisayar, geniş bellek ve yeterli depolama kapasitesiyle günlük işlerde oldukça işinize yarayabilir. Ayrıca 256 GB SSD kapasitesi ve 14 inç ekran boyutu bulunan bu ürün, 178 derecelik geniş izleme açısına da sahip.

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3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip, 10.1 inç ekranlı bir tablet olan Lenovo Tab M10 Tablet, fiyat performans açısından bakıldığında oldukça tercih edilen bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca ekran kalitesi, renk düzeneği ve parlaklık bakımından da beğeniliyor.

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Günlük kullanım için kullanışlı ve hızlı bir tablet olarak öne çıkan Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet, ses ve görüntü kalitesi ile beğeni toplayan modeller arasında yer alıyor. Hafif ve taşınabilir yapısı sayesinde rahatlıkla istediğiniz her yere taşıyabileceğiniz bu ürün, 10.4 inç ekran boyutuna sahip.

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64 GB depolama kapasitesine sahip ve 10.1 inç ekranı bulunan Vestel V Tab Z1 Tablet; IPS ekran teknolojisi sayesinde geniş görüş açıları ve canlı renkler sunarak multimedya deneyiminizi keyifli hale getirir.

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