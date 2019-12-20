Old School RuneScape’te Zenginliğe Giden 5 Yol

Herhangi bir oyunda ekonomik açıdan iyi durumda olmak son derece önemlidir. Bu nedenle bu içeriğimizde Old School RuneScape’te (OSRS) zengin olmanızı sağlayacak 5 yöntemi sizlerle paylaşıyoruz.

Bir jenerasyonun büyük tutkuyla oynadığı RuneScape’i muhtemelen duymuşsunuzdur. Fakat bazı oyuncular sırf çocukluklarına geri dönebilmek için Old School RuneScape’i tercih ediyorlar.

Peki Old School RuneScape’te (OSRS) zengin bir oyuncu olmak için neler yapmanız gerekiyor? Gelin, Old School RuneScape’te zengin olmanızı sağlayacak 5 yolu size gösterelim:

Kazanacağınız altını harcadığınız zamanla karşılaştırın:

Old School RuneScape’te para kazanmaya başlamadan önce en hızlı yöntemi seçmeye odaklanın. Böylece daha kısa sürede çok daha fazla altın kazanabileceksiniz.

Örneğin, Yew ağacını kestiğiniz zaman ortalama olarak saat başı 50 bin OSRS Gold kazanabiliyorsunuz. Bununla birlikte 30 bin XP’de cebinize giriyor. Öte yandan başka bir örneğimizde Lava rünleri 91. seviyede saatte 200 bin OSRS Gold kazanabiliyorken Nature rünleri aynı seviyede size 400-500 bin OSRS Gold kazandırabilir.

İkinci bir hesap açın:

Eğer oyunu ücretsiz oynuyorsanız size üyelik satın almanız ve ikinci hesabınız için Bond almanız, sizi kısa sürede zengin edecektir. Eğer Wine of Zamorak’a giderseniz burada saat başı 200-300 bin OSRS Gold kazanabilirsiniz. Basit bir hesapla yalnızca 10 saatte Bond’a verdiğiniz parayı karşılayabilirsiniz.

Durmayın:

Strength yeteneğinizi 99. seviyeye taşımak 120 ila 130 saatinizi alabilir. Dolayısıyla 4 ay boyunca günde hiçbir şey yapmadan geçirdiğiniz 1 saat, sizin bu seviyeye ulaşmanızı engelleyebilir. Bu nedenle oyunda olduğunuz vakit boyunca sürekli bir şeyler yapın. Böylece en kısa sürede daha fazla OSRS Gold kazanmaya başlayın.

Tek bir şeye odaklanın:

Old School RuneScape oynarken yalnızca tek bir şeye odaklanmaya çalışın. Bir işiniz bittiğinde diğerine geçin. 91. seviye Runecrafting yeteneği, size bir saat içinde 1 milyon OSRS Gold kazandırabilir. Yani bir yetenek üzerine odaklanın ve böylece kazancınızı da katlayın.

Güncellemeleri takip edin:

Oyun hakkında gelecek haberleri sürekli takip etmeye özen gösterin. Kaynağınız neresi olursa olsun, gelecek yeniliklerden haberdar olun. Böylece yeterince gelişmişseniz belli başlı eşyalarınız bir servete dönüşebilir.

Bir örnek vermek gerekirse; Revenant güncellemesi geldiğinde Craw oku 350 milyon OSRS Gold gibi bir değere sahipti. Dolayısıyla o zamanda Revenant’ları öldürebilecek kadar güçlü olan herkes bir anda zengin olmuştu.

BONUS: Kendinizi de zengin yapmayı unutmayın:

Old School RuneScape’te elde ettiğiniz OSRS Gold’ları gerçek hayatta paraya dönüştürebilirsiniz. OSRS oyuncularının bulunduğu birçok platformda bulunan OSRS Gold Sell sayesinde oyun içi paranızı gerçek paraya dönüştürebilirsiniz. Eh, o kadar emek verdiniz, karşılıksız kalmak kötü olurdu.