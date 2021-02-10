Ölünce Sosyal Medya Hesabınıza Ne Olacak?

Ölüm her an karşılaşabileceğimiz bir gerçekliktir. Peki öldüğünüzde, hayatınızın birçok anını yansıtan sosyal medya hesabınıza ne olacağını biliyor muydunuz?

Hayatımızın çoğunu internette yaşıyoruz. Özellikle ülkemizde, nüfusa göre sosyal medya kullanım oranı birçok ülkenin kat kat üzerinde. Burada yazdıklarımız, paylaştığımız fotoğraflar, hikayeler, bir anlamda dijital bir miras sayılabilir. Peki ya eğer ölürsek, sosyal medya hesabımıza ne olacak?

Facebook ve Google'da miras bırakma özeliği var

Bu soru size biraz uzak gelebilir, tabii başınıza gelene dek! Cevabı ise kullandığınız platforma ve ölmeden önceki kararınıza bağlı. Facebook ve Google, hesabınızı miras bırakabilme özelliğini size sunuyor; öldükten sonra hesabınızı yönetecek kişiyi seçebiliyorsunuz. Instagram, Twitter ve Snapchat ise herhangi bir miras bırakma özelliğine sahip değil. Kullanılmayan hesaplar ya 6 ay boyunca aktivitesizlikten kapanıyor veya bir aile üyenizin bu kurumlarla iletişime geçmesi halinde deaktive oluyorlar. Facebook ve Google’da hesabınızının birine miras kalması içinse, mirasçınızı ayarlamalısınız.

İnternetteki gönderi ve yazışmalarınız, siz öldükten sonra arkadaşlarınız tarafından bir chatbot’a da dönüştürülebilir. Böyle bir program sayesinde, tıpkı Black Mirror dizisinin bir bölümündeki gibi; siz öldükten sonra arkadaşlarınız sizin bot halinizle konuşmaya devam edebilir. Ürkütücü mü yoksa yas sürecini kolaylaştırıcı mı desek, bilemedik. Ancak teknolojinin azizliği, biz öldükten sonra da bizimle ilgili olarak devam edebiliyor. Ayrıca Facebook, dünyanın en büyük dijital mezarlığı olma potansiyeline sahip. Platform, dünyada en çok üyesi olan sosyal ağ özelliği sayesinde bu duruma mazhar olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.