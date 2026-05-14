Amazon'un Lord of the Ring MMO Projesi İptal Edildi

Amazon Games, büyük umutlarla duyurduğu Lord of the Rings MMO oyununu sessiz sedasız rafa kaldırdı.

Amazon Games, 2023 yılında büyük bir heyecanla duyurduğu ve Embracer Group bünyesindeki Middle-earth Enterprises ile ortaklaşa geliştirdiği Lord of the Rings MMO projesini resmen iptal etti.

Şirketin oyun kanadının başındaki isim Jeff Grattis, projenin artık devam etmediğini dolaylı yoldan doğrularken, ekibin hâlen Tolkien'in dünyasına sadık kalacak "ilgi çekici yeni bir oyun deneyimi" üzerinde keşifler yaptığını belirtti.

İptalin arkasındaki sebep ne?

Projenin iptaline dair ipuçları aslında geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan işten çıkarmalarla birlikte gelmeye başlamıştı. Eurogamer'ın ulaştığı kaynaklara göre Amazon Game Studios bünyesindeki Steven Bloom, dâhili bir notta şirketin birinci parti AAA oyun geliştirme çalışmalarının, özellikle de MMO projelerinin önemli bir kısmını durdurma kararı aldığını yazmıştı.

Ayrıca şirketin genelinde "üretken yapay zekâ" kullanımına yönelik bir baskı olduğu ve "Project Trident" adlı yapay zekâ odaklı bir oyunun da bu süreçte iptal edildiği öne sürülüyor.

Geliştirme sürecindeki "konsept sanatı" krizi

İsmini gizli tutan bir kaynağın iddiaları, projenin geliştirme aşamasının pek de verimli geçmediğini ortaya koyuyor. İddiaya göre Amazon, lisansı alır almaz geliştiricilerle bile konuşmadan oyunu duyurmuş. Yıllar boyunca sadece bir veya iki kişinin "yan proje" olarak üzerinde çalıştığı oyunun, üretim aşamasında sadece birkaç ayda bir "standart" konsept tasarımlar üretebildiği söyleniyor.

Hatta New World'ün aktif geliştirme sürecinin durdurulmasıyla birlikte 1.000'den fazla geliştiricinin bu MMO projesine kaydırılmaya başlandığı ancak tam pre-prodüksiyon aşamasına geçilirken işten çıkarmaların yaşandığı belirtiliyor.

Peki şimdi ne olacak?

Amazon'un bu sessiz vedası, Orta Dünya hayranlarını tamamen oyunsuz bırakmayabilir. Sektörde dolaşan söylentilere göre Kingdom Come: Deliverance serisinin arkasındaki Warhorse Studios, Orta Dünya evreninde geçen yeni bir açık dünya oyunu üzerinde çalışıyor.

Öte yandan Tomb Raider üzerinde çalışan Crystal Dynamics'in de kendi Lord of the Rings oyunu üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Amazon'un elinde kalan tek MMO mirası olan New World için ise son gün belli. Oyunun sunucuları 31 Ocak 2027 tarihinde tamamen kapatılacak.