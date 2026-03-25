Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

165 Hz Ekran ve 7500 mAh Bataryaya Sahip OnePlus 15T Tanıtıldı

Çok beklenen telefon OnePlus 15T resmen tanıtıldı. Cihaz, 7500 mAh'lik bataryası başta olmak üzere harika özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan / Editor

Sunduğu telefonlarla dünya çapında büyük ilgi gören bir marka olmayı başaran OnePlus, yeni telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket uzun süredir devam eden reklam kampanyalarının ardından çok beklenen yeni modeli OnePlus 15T’yi Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

OnePlus 15T modeli, gerçekten heyecanı karşılayacak cinsten bir telefon çünkü ileri seviye birçok özelliği var. Cihazın arkasında sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise çok ince çerçeveli delikli ekran tasarımı bizi karşılıyor.

İçerikten Görseller

OnePlus 15T neler sunuyor?

Telefonda 6,32 inç boyutunda 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunan bir ekran var. Bu ekran 3.600 nit civarında tepe parlaklıkla geliyor ve çok aydınlık ortamlarda bile rahatça görüntülenebiliyor. Telefonun IP68/IP69K suya ve toza dayanıklılıkla geldiğini de belirtmeden geçmemek gerek.

Cihazda piyasadaki en iyi işlemcilerden olan Snapdragon 8 Elite Gen 5’i görüyoruz. Ona 12/16 GB LPDDR5X Ultra RAM ve 1 TB’a çıkan UFS 4.1 depolama eşlik ediyor. Arka tarafında 50 MP’lik ana ve 3x optik zoom özellikli periskop telefoto kamera görüyoruz. Önde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası var.

OnePlus 15T modeli, 7500 mAh'lik silikon karbon teknolojisini kullanan çok büyük bir bataryayla geliyor. 100W kablolu 50W kablosuz şarj desteğine sahip. Kutudan Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile çıktığını belirtelim. Beyaz, yeşil ve kahverengi olarak sunulacak cihazın başlangıç versiyonu olan 12/256 GB 625 dolardan satılacak. En üst seviye 16 GB / 1 TB versiyonu ise 828 dolara satılacak.

OnePlus 15T teknik özellikleri
Ekran 6,3 inç, 1216 x 2640 piksel, 165 Hz, 3.600 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 50 MP
Ön kamera 16 MP
Batarya 7500 mAh (100W)
İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com