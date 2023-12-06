Sosyal medyada "Bıyıklı Pilavcı" olarak da bilinen Nedim Şahin'in serveti, yeni bir tartışmaya yol açtı. Şahin'in bu serveti pilavcılık yaparak elde etmiş olamayacağı düşünülüyor.

Dilan Polat ile Engin Polat'ın cezaevine girmesine yol açan olaylar, Türkiye'deki pek çok sosyal medya fenomenini tedirgin etmeye başladı. Zira hemen her gün, yeni bir sosyal medya fenomeni ile ilgili çok ciddi iddialar gün yüzüne çıkıyor. Bu kez sizlere, "Baruthane Pilavcısı" isimli işletmenin sahibi olarak bilinen Nedim Şahin ile ilgili çarpıcı iddialardan bahsedeceğiz. İddia kaynağı, Eylül Öztürk ve Şulemsi gibi sosyal medya fenomenleriyle ilgili de ciddi iddiaları gündeme getiren Alp Kılınç.

Alp Kılınç'ın bu kez hedef tahtasına oturttuğu Nedim Şahin, sosyal medyada "Bıyıklı Pilavcı" olarak da biliniyor. Geçmişte öğretmen olduğu bilinen Şahin, daha birkaç yıl önce pilavcılık yapmaya başladı. Kısa sürede eşsiz bir servete sahip olduğu iddia edilen Nedim Şahin'in bugünlere nasıl geldiği ise şimdilik tartışmalı. Peki Alp Kılınç'ın iddialarında neler var?

20 daire, Land Rover araçlar, sayısız dükkan ve dahası...

İddialara göre Nedim Şahin, pilavcılık yaparak 20 daire, Land Rover gibi lüks markalardan oluşan araçlar ve sayısız dükkan aldı. Tabii bu süreçte sosyal medyadaki ünlü isimlerle de iş birliği yapan Şahin, yüz binlerce liralık reklamlarla işlerini büyüttü. İşletmesi için franchise da veren Nedim Şahin'in arka planda başka işler yaptığı, devasa serveti de bu sayede elde ettiği düşünülüyor.

Alp Kılınç'in X'teki paylaşımlarından biri:

Bu arada; Nedim Şahin'e ait dükkanların İstanbul'un en merkezî lokasyonlarında olduğu, bu dükkanların dev şirketler tarafından bile zorlukla alınabileceğinin altı çiziliyor. Ayrıca Nedim Şahin'e ait olan Baruthane Pilavcısı isimli işletmenin de vatandaşlardan genel olarak şikâyet aldığı görülüyor. Google'da yapacağınız ufak bir arama ile Alp Kılınç tarafından paylaşılan olumsuz yorumlara ulaşmak mümkün.

Baruthane Pilavcısı, 31 bin 977 TL vergi ödemiş

Paylaşılan bir ekran görüntüsünde, Baruthane Pilavcısı isimli işletmeyle ilgili gerçekten vahim iddialar var. Bu iddiaya göre şirket, 4 yıllık süreçte sadece 31 bin 977 TL vergi ödedi. İşletmenin ünlü olduğu zaten biliniyor. Ancak hâl böyleyken ödenen verginin neden bu seviyelerde kaldığı anlaşılabilmiş değil. Alp Kılınç, Dilan ve Engin Polat çiftinin de kullandığı iddia edilen mail order yönteminin tercih edilmiş olabileceğini ifade ediyor.

Baruthane Pilavcısı için paylaşılan yorumlardan biri:

İşi gücü bırakıp pilavcı mı açsak?

Baruthane Pilavcısı işletmesi ile Nedim Şahin'in konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmadığını görmek için sosyal medyayı taradık. Ancak yaptığımız kontrollerde, konuyla ilgili bir açıklama olmadığını görüyoruz. Bakalım Alp Kılınç'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketleyerek gündeme getirdiği iddialar, namıdiğer Bıyıklı Pilavcı hakkında bir soruşturma açılmasına yol açacak mı... Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Nedim Şahin ile ilgili iddialara buradaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.

Mail order yöntemini merak edenler için: