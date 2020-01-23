OnePlus 6 ve 6T İçin OxygenOS 10.3.1 Güncellemesi Yayınlandı

OnePlus, Android 10 tabanlı OxygenOS güncellemesini yayınlamasının ardından ortaya çıkan hataları düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor. OnePlus 6 ve 6T için hataları düzelten ve güvenlik yamasını içeren 10.3.1 güncellemesi yayınlandı.

OnePlus, aralık ayında Android 10 güncellemesini OxygenOS 10.0.1 sürümüyle OnePlus 6 ve OnePlus 6T için yayınladı. Ancak güncelleme, çentiği gizleme seçeneğini ortadan kaldıran bir hata da dahil olmak üzere çok sayıda soruna neden oldu. Şirket, bu sorunları gidermek için OxygenOS 10.3.0 sürümünü kullanıcılara sundu.

OnePlus şimdi de önceki güncellemelerde gözden kaçırdığı hataları gidermek için yine OnePlus 6 serisi telefonlar için 10.3.1 güncellemesini yayınladı. OxygenOS 10.3.1 sürümü, OnePlus 6 ve 6T'deki hataları düzeltmeye, güvenlik yamalarını güncellemeye ve genel sistem performansını iyileştirmeye odaklanıyor.

OxygenOs 10.3.1 Güncelleme Notları:

Sistem

Bir parmak izi kullanarak cihazın kilidini açtıktan sonra siyah ekran görüntülenmesi sorunu düzeltildi

Cihazı yeniden başlatırken görünen logo animasyonu sorun düzeltildi

Şarj sırasında cihazın ısınması sorunu düzeltildi

5 Ghz kablosuz bağlantıda rastgele bağlantı kesme sorunu düzeltildi

Sistem kararlılığı geliştirildi ve genel hatalar düzeltildi

Güvenlik yaması Aralık 2019 olarak güncellendi

Kamera

Profesyonel modda görüntü önizleme süresi optimize edildi

Kameradaki çökme sorunu düzeltildi

Galeri

Galeride videoların ve resimlerin görüntülenememesi sorunu düzeltildi

OnePlus 6T ve OnePlus 6 için yeni OxygenOS 10.3.1 güncellemesini cihazınızdaki Ayarlar> Sistem> Sistem Güncellemeleri bölümünden indirebilirsiniz. Değişiklikler güncelleme notlarından da anlaşılacağı gibi sistem performansını etkileyen hataları gideren kritik bir güncelleme. Cihazınızda sorun yaşıyorsanız, bu hata düzeltme güncellemesini yüklemenizi öneririz.