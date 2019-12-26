OnePlus 8 Pro, Dahili Olarak 5G Desteğine Sahip Olacak

CES 2020 etkinliklerine katılacağını açıklayan OnePlus'ın, bu etkinlikte duyuracağı telefonun katlanabilir ekranlı olacağı söyleniyor. Ayrıca ortaya çıkan yeni raporlar ve sertifikalar, OnePlus 8 Pro'nun çift modlu 5G desteği olacağına işaret ediyor.

Çinli teknoloji üreticilerinden OnePlus, 2019 yılında damgasını vuran şirketlerden bir tanesi oldu. Şirket, birden çok akıllı telefon modeliyle tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı ve şimdi, şirket yetkililerinden önemli bir açıklama geldi. OnePlus ekibinden yapılan açıklamalara göre şirket, 7 Ocak 2020 tarihinde Las Vegas'ta başlayacak olan CES 2020 etkinliklerine katılacak.

Tüketici Elektroniği Fuarı olarak da bilinen CES etkinlikleri kapsamında teknoloji üreticileri, yeni teknolojilerini tüketicilerle buluşuyorlar. OnePlus, paylaştığı afişlerde CES 2020'de Concept One adında bir cihaz tanıtacağını zaten duyurmuştu. Tahminlere göre bu cihaz bir katlanabilir telefon olacak.

OnePlus 8 Pro'nun 5G destekli olacağını gösteren sertifika

Bununla birlikte OnePlus'ın yeni aldığı sertifikalarda yer alan bilgiler, bu telefonun 5G desteğine sahip olacağını gösteriyor. Üstelik söz konusu telefon hem SA hem de NSA modlarına sahip olacak.

İddialara göre bu telefon, OnePlus'ın yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi OnePlus 8 Pro'ya ait. Üstelik raporlar, şirketin yeni amiral gemisi serisinin "OnePlus 8", "OnePlus 8 Pro" ve "OnePlus 8 Lite" olmak üzere üç modelden oluşacağını gösteriyor.

Yukarıda görmekte olduğunuz diyagram çizim, geçtiğimiz ay ortaya çıktı ve OnePlus 8 Pro'ya ait olduğu söylendi. Bu görüntü, telefonun genel tasarımını gözler önüne sermeye yetiyor. Genel hatlarıyla değinecek olursak OnePlus 8 Pro'nun dikey dörtlü kamera kurulumuna ve delikli bir ekrana sahip olacağını açıkça görebiliyoruz. Şimdi ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda ise bu telefon, 5G desteğine de sahip olacak.

OnePlus'ın yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi serisi ile ilgili pek çok söylenti ortaya atılmış durumda. Söylentiler arasında OnePlus 8 Pro'nun 120 Hz ekrana sahip olacağı, bu ekranın 6.7 inç olacağı ve tüketicilere FHD+ çözünürlük sunacağı gibi şeyler yer alıyor. Ancak OnePlus ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmadan, bu söylentilerin ne denli doğru olacağı hakkında herhangi bir yorum yapmak çok da mümkün değil.