Mobil Dünya Kongresi'nin sessiz oyuncularından biri olan OnePlus, bulut oyun desteği sunacak 5G destekli bir akıllı telefona dair prototip sergiledi.

Dün itibari ile başlayan Mobil Dünya Kongresi’nde dünya devlerinin yeni akıllı telefonlarının yanı sıra en çok konuşulan konulardan biri de 5G teknolojisi ile ilgili gelişmeler ve şirketlerin 5G destekli ürünleri. OnePlus, vadettiği 5G destekli akıllı telefonunu MWC 2019’da tanıtmadı. Fakat şirket, özellikle oyuncuları fazlasıyla heyecanlandıracak bir teknolojinin demo sunumunu gerçekleştirdi.

OnePlus, fuar sırasında kapalı bir camekan içinde, 5G destekli bulut oyun ürününü sergiledi. Cihaz şu an için bir prototipten ibaret. Öyle ki OnePlus, cihazın adını ya da niteliklerini göstermedi. Hatta cihazın neye benzediğini bile bilmiyoruz. Fakat cihazla ilgili materyallere bakarak kalbinde bir Snapdragon 855 ve Qualcomm X50 5G modem olduğunu söyleyebiliriz.

Hem oyun konsollarının, hem oyun bilgisayarlarının hem de tüm oyunları kaldırabilecek amiral gemisi akıllı telefonların fiyatları dünya çapında ciddi şekilde yükseliyor. Bu nedenle en güncel ve en kaliteli oyunları oynamanın bedeli, oyunun fiyat etiketini ödemekten daha fazlasına mal oluyor.

Bulut oyun, sahip olduğunuz cihazın çalıştıramayacağı oyunları bir veri merkezine 5G bağlantısı ile bağlanarak oynayabilmenize imkan tanıyor. Bu teknolojinin ancak 5G veri bağlantısı ile sağlanabilmesinin nedeni, oyunların düşük gecikme (ping) ile oynanabilmesi için 5G gibi gecikmeyi minimum seviyeye indiren bir bağlantıya gereksinim duyulması.