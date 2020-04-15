OnePlus OxygenOS'un Yeni Özelliklerini Duyurdu

OnePlus dün OnePlus 8 serisiyle birlikte işletim sistemi OxygenOS'a gelen yenilikleri de tanıttı. Gelin OxygenOS'un yeni özelliklerine yakından bakalım.

Akıllı telefon şirketleri, tanıttıkları yeni cihazlarında ve işletim sistemlerinde bazı yenilikler uyguluyor. Bu yenilikler sayesinde kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuluyor. OxygenOS da kullanıcı merkezli arayüzü ve kişiselleştirme seçenekleriyle en sevilen işletim sistemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

OnePlus, dün 2 yeni akıllı telefonu içeren OnePlus 8 serisini duyurdu. Firma, bunun dışında kullanıcı deneyimini daha iyiye götürmek için yeni işletim sistemi OxygenOS'un özelliklerini de tanıttı. İşte yeni OxygenOS özellikleri.

1. Smooth Battle 2.0:

Şirket, OnePlus 8 Pro'yu tanıtırken 280 adet yazılım optimizasyonundan bahsetti. OnePlus tüm bu yazılım optimizasyonlarını Smooth Battle 2.0 olarak adlandırdı.

2. Çift kanallı ağ hızlandırıcı:

Çift kanallı ağ hızlandırıcı, kesintisiz bir internet sunmak için Wi-Fi ve mobil veri arasında otomatik olarak değişim sağlayan OxygenOS'un bir diğer özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik, kullanıcılara 2 adet seçenek sunuyor. Akıllı ağ bağlantısı, internet bağlantısı zayıf olduğu zaman hem Wi-Fi'ı hem mobil veriyi kullanmanızı sağlıyor. Çift kanallı ağ hızlandırıcıysa indirme hızını arttırmak için Wi-Fi ve mobil veriyi aynı anda kullanıyor.

3. Geliştirilmiş hareket kısayolları:

Hareket kısayolları, OxygenOS'un en beğenilen özelliklerinden biri diyebiliriz. OnePlus, üç boyutlu tam ekran görüntüsü deneyimi sağlamak için hareket kısayollarını buna uygun hâle getirdi.

4. Gerçek zamanlı arka planlar:

OnePlus, bu özelliği OxygenOS'un yeni bir özelliği olarak tanıttı ancak bu özellik, iOS ve macOS'ta bulunan dinamik arka plan özelliğine benziyor. OnePlus, hava durumu uygulamasını canlı arka planlara bağlıyor ve böylece arka planın renkleri kullanıcının bulunduğu çevreye göre değişim gösteriyor.

5. Koyu tema:

OnePlus daha iyi bir görüntüleme deneyimi oluşturmak için koyu tema modunu birçok üçüncü parti uygulamayla uyumlu hâle getirdi.

6. Canlı altyazılar:

Canlı altyazılar yakında OxygenOS'ta görebileceğimiz bir Android 10 özelliği. Bu özellik, cihazınızda bir medya görüntülediğiniz zaman otomatik olarak altyazı oluşmasını sağlıyor. OnePlus dün bu özelliği tanıttığı sırada özellik, OxygenOS'un OnePlus 7T Pro ve OnePlus 7T betasında kullanılabilir durumdaydı.

7. Alexa:

OnePlus, Amazon'un Alexa adlı akıllı asistanını da OnePlus 8 serisine entegre etti. Kullanıcılar "Alexa" diye seslenerek müzik açabilecek, arama yapabilecek, hava durumunu öğrenebilecek ve çok daha fazla işlemi uygulayabilecek. Bu özelliğe sadece OnePlus 8 serisi kullanıcıları erişebilecek.

Bunlar dışında OnePlus Roaming, Cricket Card 2.0, Akıllı SMS gibi birçok özellik daha OxygenOS'un yeni sürümünde kullanıma sunulacak.