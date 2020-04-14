OnePlus 8 Pro, Dayanıklılık Testinden Başarıyla Çıktı

OnePlus’ın bugün tanıtımını gerçekleştirdiği amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus 8 Pro, dayanıklılık testine tabi tutuldu. Şirketin 2020 model amiral gemisi, dayanıklılık testinden başarıyla ayrıldı.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro cihazlarını tanıttı. Bu iki cihaz, kullanıcılarına sundukları donanım özelliklerinin yanında fiyatlarıyla da dikkat çekti.

Tabii akıllı telefon dünyasında sürekli artan fiyat etiketleri kullanıcıların telefondan beklentilerini de artırıyor. Binlerce lira verilen ve uzun süreler boyunca kullanılmak istenen akıllı telefonların dayanıklılıkları da kullanıcılar açısından oldukça önemli hâle gelmeye başladı. Peki OnePlus 8 Pro, dayanıklılık konusunda nasıl bir performans sergiledi?

OnePlus 8 Pro ne kadar dayanıklı?

Akıllı telefonlara farklı şekillerde dayanıklılık testi uygulayan ‘JerryRigEveryting’ isimli YouTube kanalı, bu ay içerisinde kullanıcılara sunulacak olan OnePlus 8 Pro’ya çeşitli testler uyguladı. OnePlus’ın yeni amiral gemisinin dayanıklılık testinde oldukça iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

Birçoğumuzun akıllı telefonlar konusunda en büyük problemleri arasında yer alan ekranın çizilmesi noktasında telefon oldukça iyi bir performans sergiliyor. OnePlus 8 Pro’nun hem ekranı hem de arka tarafı, Mohs Sertlik Skalası’nda 6. seviyede çizilmeye başladı. Ayrıca ekrana gömülü olan parmak izi okuyucu sensör üzerinde yapılan çizilme testlerinden sonra sensör hâlâ parmak izini başarılı bir şekilde okumaya devam etti.

OnePlus 8 Pro’ya yapılan bir diğer dayanıklılık testi, ekranda oluşacak piksel kayıpları üzerineydi. Testte ekrana 30 saniye boyunca tutulan çakmak sonrası ufak bir izin kaldığı görülüyor. Telefona yapılan son testse bükülme testiydi. OnePlus 8 Pro, herhangi bir deformasyona uğramadan bükülme testinden çıkmayı da başardı. Peki siz OnePlus 8 Pro’nun dayanıklılık testini nasıl buldunuz?