OnePlus, yeni kablosuz kulaklığı Buds Z'yi duyurdu. Uygun fiyatına rağmen premium özelliklere sahip olan kablosuz kulaklıklar, kullanım süresi ve Dolby Atmos seçeneği ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

OnePlus, dün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu 8T'yi duyurdu. Ancak şirketin tek duyurduğu ürün bu akıllı telefon olmadı. Oldukça etkileyici özelliklere sahip uygun fiyatlı kablosuz kulaklık Buds Z'yi de tüketicilerle buluşturan şirket, her iki ürünüyle de tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

OnePlus Buds Z'nin en etkileyici özelliği, uygun fiyatlı olmasına rağmen premium özelliklere sahip olması. Örneğin bu kablosuz kulaklık, Dolby Atmos desteğine sahip. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde özellikle de film izlerken gerçekten de kaliteli bir ses deneyimi yaşayacaklar. Buds Z'nin bu desteğini biraz detaylandırmak gerekirse filmlerdeki sesler, gerçek hayatta çevremizde hissediyormuşuz gibi bir deneyim yaşatacak.

OnePlus Buds Z işte böyle görünüyor

OnePlus'ın yeni kulaklıkları, sadece 4,7 gram ağırlık değerlerine sahip. Bu da büyük gibi görünen bu kulaklıkların, oldukça hafif bir yapısının olduğunu gösteriyor. 10 milimetrelik dinamik sürücülere sahip olan kablosuz kulaklık, güçlendirilmiş bass desteği ile de müzik kalitesini artıracak gibi görünüyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklık, su geçirmezlik sertifikası ile de dikkat çekmeyi başarıyor.

OnePlus Buds Z'nin batarya kapasitesi de oldukça etkileyici. Yapılan açıklamalara göre bu kablosuz kulaklıklar, şarj standı ile birlikte 20 saate kadar kullanılabiliyor. OnePlus'ın hızlı şarj desteğine de sahip olan kablosuz kulaklıklar, sadece 10 dakikalık şarj ile 3 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Tüm bu özelliklere sahip kablosuz kulaklığın rakiplerinden daha uygun fiyatlı oluşu ise Buds Z'yi, tercih nedeni haline getiriyor.

OnePlus ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre Buds Z, 2 Kasım itibarıyla satın alınabilecek. Beyaz renkli bu kablosuz kulaklığın fiyatı ise sadece 45,99 dolar (yaklaşık 365 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Bazı tüketicilerse, sınırlı sayıda üretilebilecek Buds Z Steven Harrington Edition'a da sahip olabilecekler. Bu özel sürüm kablosuz kulaklığın fiyatı ise 59,99 dolar (yaklaşık 475 TL + vergiler) olarak açıklandı.