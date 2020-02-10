En Popüler 14 Online Dizi Sitesi ve Uygulaması

Her taraf film ve dizi izleme alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren platformlarla dolu. Peki online dizi, film ve belgesel izlemek için en popüler platformlar hangileri, avantajları ve dezavantajları neler? Gelin birlikte bakalım.

Dijital medya geliştikçe ve daha global bir hale geldikçe, nitelikli ve erişilebilir yayın platformları da artmaya başladı. Dünya çapında geniş bir çalışma sağlayan Netflix başta olmak üzere, ülkemizde de bu girişimler sürekli devam ediyor. Peki ama online dizi, belgesel ve film izleyebildiğimiz bu platformların artıları ve eksileri neler?

Günümüzde Netflix ve Apple TV+ gibi yabancı hizmetler, ellerindeki içerik çeşitliliği ile ön plana çıkıyor. Nitekim BluTV ve Puhu TV platformlar da önemli yapımlara imza atıyorlar. Örneğin bir online dizi olarak çekilen Şahsiyet, Puhu TV'de yayınlanmış ve Haluk Bilginer'e En İyi Erkek oyuncu dalında dizi dünyasının Oscar'ı Emmy ödülünü kazandırmıştı.

Bugün Türkiye'de bulunan ve yurt dışındaki okuyucularımız ile konuyu derinlemesine merak edenler için Türkiye'de bulunmayan online dizi izleyebileceğiniz platformlara yakından bakıyoruz. Her platformun artısıyla eksisiyle değerlendirmesini yapıp en doğrusunu seçmeniz için yardımcı olmaya çalışacağız

Türkiye’de bulunan online dizi ve film platformları:

Netflix

BluTv

PuhuTv

Turkcell TV+

Google Play Filmler

Türk Telekom Tivibu

Youtube Premium

DSmart

Bein Connect

Netflix:

Artıları

Orijinal ve özgün içerikler,

Reklamsız akış,

Çeşitli seslendirme ve altyazı seçimleri,

Mobil cihazlar için çevrimdışı kullanılabilme,

Türkçe orijinal veya satın alınan içerikler

Eksileri

Pahalı olması (en azından her bütçe için uygun olmayabilir),

İçerik çeşitliliğinin ülkeden ülkeye değişim göstermesi.

Netflix abonelik fiyatları:

Temel paket: 15,99 TL 1 kullanıcı, standart çözünürlük.

Standart paket: 27,99 TL 2 kullanıcı, HD (720p) çözünürlük.

Premium paket: 39,99 TL 4 kullanıcı HD, Ultra HD ve 4K çözünürlük.



Netflix'i biliyorsunuz. Türkiye'de uzun bir süredir dizi çekmeye devam eden platform, Hakan: Muhafız ile isteneni veremedi. Ancak Atiye ile durumu toparladı. Netflix'in Oscar'a aday olan Marriege Story gibi son dönem projeleri de platformun içerik kalitesini artırıyor.

BluTV:

Artıları:

Yerli bir platform,

Yerel içerikler var ve özellikle özgün Türkçe içerikler üretiliyor,

Bazı yabancı dizileri ve sevdiğimiz eski yerel dizileri arşivinde bulabiliyoruz

Mobil platformlarda da seyredebiliyorsunuz

Hulu gibi yabancı platformların bazı orijinal içerikleri de yayınlanıyor.

Eksileri

Ücretsiz deneme sürümü çok kısıtlı

Seçenek çok fazla değil

BluTv abonelik fiyatı:

Aylık 19,90 TL

BluTV, yabancı rakiplerine kıyasla tek abonelik paketine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle platform, tüm çözünürlükleri, tek bir abonelik üzerinden sınırlandırma yapmadan sunmasıyla büyük bir artı kazanıyor. BluTV'nin orijinal Türkçe içeriklerinin sayısı da giderek artıyor. Nitekim aynı zenginlik yabancı filmler ya da diziler için geçerli değil.

PuhuTV:

Artıları

Tamamen ücretsiz,

Yerli bir platform

Şahsiyet gibi önemli dizler

Android ve iOS için akıcı bir uygulama

Eksileri

Ücretsiz olduğu için ürün yerleştirme dahil her türlü reklam bulunuyor,

TV'deki içerikler çok fazla ön plana çıkıyor,

Sinema filmi çeşitliliği bulunmuyor.

Turkcell TV+

Artıları:

Canlı TV yayınları,

Kült filmlerin de yer aldığı zengin bir liste,

Ekran içinde ekran yaparak geçiş yapabilme özelliği,

Mobilden de tv keyfini yaşayabilme özelliği,

Her bütçeye göre fiyat özelliği.

Eksileri:

Yer yer içerik filtresi,

Film kalitesi değişken değil,

Arşivi çok geniş değil,

Turkcell aboneleri dışında ücretleri oldukça yüksek.

Turkcell TV+ ücretleri:

Giriş paketi: 39,90 TL Temel TV kanalları, hediye dizi ve film.

Aile paketi: 54,90 TL Sinema ve eğlence paketleri.

Ekstra paketi: 64,90 TL Bütün kanallar ve içeriklere erişim.



Google Play Filmler:

Artıları

Abonelik yok,

Yayıncı ve yapımcı ayrımı olmayan zengin bir kütüphane

İsteğe bağlı, içerik başına ücretlendirme.

Eksileri

Android dışında erişim yok,

Sadece mobil kullanım odaklı ama bilgisayardan da erişim var.

Kiralık film ücretleri düşük ama satın alma seçenekleri çok pahalı

Türk Telekom Tivibu:

Artıları

TV yayınlarını yeniden izleyebilme,

Arşivleme özelliği,

Kırmızı halı özelliği ile film kiralama,

Tivibu kullanan arkadaşlarınız arası cihaz üzeri iletişim.

Eksileri

Kiralanan içerikleri yalnızca 48 saat izleyebiliyorsunuz,

Arşivi çok geniş değil, yalnızca genel izleyiciye hitap eden içerikler var,

Fiyatları herkese göre değişse de çok uygun değil (film ve dizi izlemek için).

Turk Telekom Tivibu aylık ücreti:

Aile paketi: 39 TL Aile kanalları ve birkaç tane sinema ile eğlence kanalı.

Sinema paketi: 49 TL 7/24 sinema yayınlayan kanalların hepsi açık.

Süper paket: 78 TL Bütün kanallar açık.



Youtube Premium



Artıları

Reklamsız ama aynı YouTube,

Premium’a özel içerikler

Arka planda oynatabilme özelliği,

Ekstra destek ve altyazı desteği.

Eksileri

Henüz Türkiye’ye özgü yeterli içerik yok, geneli yabancı içerik

Fiyat olarak yüksek ve herkese uygun değil

Dizi ve sinema filmi izlemek için çok da uygun değil. Yalnızca Premium’a özel içerikler olduğu zaman seyredebilirsiniz.

Ağırlıkla müzik odaklı hareket ediyor (en azından şu an için).

Temel ebeveyn kontrolü seçenekleri

Youtube Premium aylık ücret:

Youtube Premium ülkemizdeki aylık ücret 16,99 TL olacak şekilde karşımıza çıkıyor.

DSmart GO:

Artıları

Belgesel ağırlıklı içerik kütüphanesi,

Uydudaki dizi ve sinema kanallarındaki içeriklere ulaşım,

Yüksek kaliteli görüntü,

Eksileri

Abonelik ve ana üyelik şartı bulunuyor,

Tamamen internet tabanlı değil,

Sinema ve dizi kanalları yer yer sansürlenebiliyor,

Dizi ve sinemayı ancak kanalda çıktığı anda izleyebiliyorsunuz,

Tamamen TV'deki yayın akışı üzerine kurulu,

Fiyat herkes için uygun olmayabiliyor,

DSmart aylık ücret ne kadar?

Hoşgeldin paketi: 42 TL

Aile spor paketi: 57 TL

Film dizi paketi: 72 TL

Mega paket: 87 TL

DSmart

Bein Connect:

Artıları

Futbol ve diğer spor dalları için tercih edilebilir,

Sinema ve dizi kanalları bulunuyor,

Mobil cihazlar üzerinden de seyredebiliyorsunuz ,

Yayınlarda altyazı seçeneği bulunuyor.

Eksileri

Ana üyelik şartı bulunuyor,

Ağırlıkla spor yayınlarına üzerine kurulu,

Dizi ve film için genellikle kendi yayınlarına ulaşabiliyorsunuz,

Arşiv sistemi çok gelişmiş değil,

Abonelik ücretleri çok yüksek,

Bein Connect ücretleri:

Evin yıldızı paketi: 19 TL Belgesel, popüler filmler ve eğlence kanalları

Ailenin yıldızı paketi: 30 TL Herkese uygun programlar ve kanallar, kampanyalar

Avrupanın yıldızı paketi: 49 TL UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

Filmin yıldızı paketi: 52 TL Her ay 40 yeni film ile sinema paketlerinin tamamı

Taraftar paketi: 99 TL Aile kanalları, taraftar kanalları, heyecan dolu maçlar

Sporun yıldızı paketi: 129 TL Tüm süper lig maçları, derbi maçlar..



Türkiye’de bulunmayan online dizi ve film platformları:

Apple TV+

Disney+

Hulu

Hbo Now

Amazon Prime

Apple TV+

Artıları:

Kendine has arşivi bulunuyor,

Kiralama ve satın alma özelliği bulunuyor,

Pek çok Apple cihazı üzerinden bağlanabilme,

Yüksek kaliteli görsellik,

Orijinal içerikler ve TV şovları.

Eksileri

Alternatifler arasında şu an için zayıf bir içeriğe sahip,

Aylık ücret olarak pahalı (en azından TL / dolar bandında)

Apple TV+ ücretleri:

Yurt dışındaki kullanıcılar için aylık 4,99 dolar.

Disney+

Artıları:

Nat Geo, Pixar, Marvel, Star Wars gibi önemli markaların içerikleri bir noktada,

Eski Disney içeriklerine de ulaşım imkanı,

Yakında yayınlanacak özel dizi ve filmler,

Çevrimdışı indirme özellikleri.

Eksileri:

21ST Century Fox tarafından yapılan Disney içerikleri henüz yayında değil,

Yalnızca temel ebeveyn kontrolleri bulunuyor,

Disney+ aylık ücretleri:

Aylık 6,99 dolar, Türkiye fiyatı henüz net değil.

Hulu:

Artıları

TV dizileri ve filmler için özenli bir seçim yapılmış,

Bulut DVR özelliği mevcut,

Eksileri

Canlı TV için farklı fiyatlar sunuluyor,

Temel taleplere dair reklam planları bulunuyor,

Çevrimdışı indirme özelliği için premium üye olmanız gerekiyor,

Rakiplerine oranla özgün içerik sayısı çok düşük.

Hulu üyelik ücretleri:

Hulu'ya abone olunca HBO erişimi aylık 14,99 dolar,

Cinemax erişimini aylık 9,99 dolar,

Showtime erişimi ise aylık 8.99 dolar,

Türkiye fiyatı ise giriş yapmadığı için net değil.

HBO Now:

Artıları

Birinci sınıf özgün içerikler bulunuyor,

Reklam bulunmuyor

Arayüz ve performans olarak olumlu yorumlar alıyor.

Eksileri

Rakiplerine kıyasla pahalı bir hizmet,

HDR ve 4K içerik erişimi bulunmuyor,

Çevrimdışı görüntüleme bulunmuyor,

Web için flash uygulaması indirmeniz gerekiyor,

Eşzamanlı oynatma durumuna izin vermiyor.

Aylık ücreti 15 dolar.

Amazon Prime:

Artıları:

Orijinal içerikler ve farklı ağlardan yayın izleyebilme özelliği,

4K, HDR ve çevrimdışı izleme özellikleri,

Filmleri ve TV showlarını kiralayabiliyor ya da satın alabiliyorsunuz.

Eksileri

Arayüzü rakiplerine kıyasla oldukça karışık,

Aylık 5,99 Euro olarak hizmet sunuluyor.

​Evet, Hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında hizmet veren online dizi, film ve belgesel platformları bu şekildeydi. Seçiminizi yaparken mutlaka neyi izlemek için o platforma abone olacağınızı belirlemenizi tavsiye ediyoruz. Genel olarak dizi çeşitliliği isterseniz Netflix, kaliteli filmler için Netflix ve Blu TV, ücret ödemek istemiyorsanız da PuhuTV şu anda en mantıklı seçenekler arasında. Elbette bu durum. Apple TV+ ve Disney+ platformları Türkiye'ye girince tamamen değişebilir.