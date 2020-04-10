Koronavirüs nedeniyle neredeyse herkesin evlerine kapandığı bugünlerde University4Society, Türkiye'nin en kapsamlı online girişimcilik maratonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Son dönemlerde dünyayı da etkisi altına alan yaşadığımız radikal olaylar, ülkemizde de her alanda çalışma şekillerini geçici de olsa değiştirmiş durumda. Okullar, şirketler ve devlet kurumları birbirinden farklı tedbirler ile çalışanlarını güvende tutmaya ve en verimli şekilde çalışmaya devam ediyor. Girişimcilik ekosistemi de bu değişikliklerden etkilenen taraflar arasında.

Ekosistemi bir arada tutan etkinlikler öncesinde sıra sıra iptal edilirken şimdilerde alternatif çözümlerle ekosistem üyelerini ve ilgilileri değişikliklere uyum sağlamaya götürdü. Halihazırda girişimciliği bütün Türkiye’ye online hızlandırma programıyla yayan University4Society de iptal edilen fiziksel girişimcilik maratonlarının yerine çevrimiçi tarafa yönelmeye başladı.

2016’dan bu yana üniversitelerde “Girişimcilik Maratonları” düzenleyerek üniversite öğrencisi genç girişimcilerin ayakları sağlam basarak yola çıkmasına yardımcı olurken girişimcilik ile yeni tanışanlar için de girişimci yetenek setlerini onlara kazandırmayı amaçlayan University4Society, organizasyonunu girişimciye yakışır şekilde yeni koşullara adapte ediyor.

Halihazırda hızlandırma programını ve ekip içi eğitimlerini dijital ortamda sürdüren ve “herkes için ulaşılabilir girişimcilik” mottosu ile dijitalleşme çalışmalarına Covid-19’un etkisiyle hız katan organizasyon, “%100 dijital University4Society” çalışmalarını hayata geçirmiş durumda. Bu süreçte üniversitelerde yapılan kampüs etkinliklerinin tamamını dijital ortama çekerek genç girişimci adaylarına girişimciliğin girişimcinin olduğu her yerde olabileceğini gösteriyorlar.

2019-2020 dönemine Türkiye çapında tamamlanmış 100’den fazla kampüs etkinliği ve 600’den fazla ekip arkadaşı edinmiş bir “Ekosistem” olarak yeni 84 üniversite temsilcisi ve onların ekipleri ile adından “Türkiye’nin en büyük girişimcilik ekosistemi” olarak söz ettirirken şimdi de “Türkiye’nin en kapsamlı online girişimcilik maratonu” olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Peki bu online maratonlarda neler yapılıyor olacak?

Her şeyden önce iş fikrin olsun veya olmasın, ekibin olsun ya da olmasın bu etkinlikte yer alabilirsin. Unutma tek sınır kendi koyduklarımızdır. Maratonda bir ekibe dahil olabilir, iş fikrine sahip bir ekip arkadaşı da bulabilirsin.

Maraton, girişimcilik ekosisteminin uzman eğitmenlerini her detayına kadar tasarlanmış eğitimleri ile evlerinize getiriyor olacak.

İş fikrinin sektöründe ve ihtiyacın olan alanlarda söz sahibi mentorlar ile iş modelin yeni bir boyut kazanıyor olacak.

İş fikrini hayata geçirmekte ciddiysen, sonrasında seni mesafe tanımayan hızlandırma programına katılma şansı seni bekliyor olacak.

Başvurular ve en son gelişmeler için University4Society Instagram sayfasını ve LinkedIn sayfasını takip edebilir veya tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek maratona resmi web site üzerinden başvurabilirsiniz.