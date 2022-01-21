Kimliği belirsiz bir kişi, İtalya'da senato üyelerinin ve Nobel Ödüllü bilim insanı Giorgio Parisi gibi önemli isimlerin olduğu bir toplantıya sızmayı başardı. O toplantıda, katılımcılara yaklaşık 30 saniye boyunca cinsel içerikli animasyon gösterildi.

İtalya'da Zoom toplantılarının güvenliğini sorgulatan, ilginç olduğu kadar da düşündürücü bir olay yaşandı. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen bir senato toplantısına sızmayı başaran kimliği belirsiz kişiler, Nobel Ödüllü Fizikçi Giorgio Parisi gibi çok önemli isimlerin yer aldığı konferansta cinsel içerikli bir video izlettiler. İtalyan yöneticiler, bu toplantıda veri şeffaflığını tartışıyorlardı.

Yaşanan ilginç olayın daha da dikkat çeken bir yanı vardı. Öyle ki söz konusu görüntülerin başrolündeki isim, Final Fanstasy VII karakteri Tifa Lockhart'tı. Buradan da anlayabileceğiniz üzere gösterilen video bir animasyondu ve bilgisayar ortamında üretilmişti. Katılımcıların o anlardaki şaşkınlıkları dikkatlerden kaçmadı.

Cinsel içerikli yayın, yaklaşık 30 saniye devam etti

Katılımcıların bir anlık duraksamasına yol açan cinsel içerikli yayın, yaklaşık 30 saniye boyunca devam etti. Görüntülerin yayınlanmaya başlamasıyla bir senatörün "Bu ne ya?" dediği öğrenildi. Olayı toparlamaya çalışan isimse senatör Maria Laura Mantovani oldu. Mantovani, yaşananlarla ilgili bir rapor hazırladığını ve kolluk kuvvetlerine teslim ettiğini, sorumluların yakalanması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

İtalya'da gündem haline gelen olay, dalga konusu oldu. Ancak kolluk kuvvetleri, bu konunun peşine düşecekler gibi görünüyor. Zira Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantılar 2020'den beri hayatımızın içerisinde ve zaman zaman böyle olaylar yaşanabiliyor. Hatta ABD'deki bazı avukatlar ile FBI, daha önceki dönemlerde konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve toplantılar sırasında bu tür yayınlar yapılmasının suç olduğunu duyurmuşlardı.