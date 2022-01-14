Porno Sitesinde Videoları Çıkan Öğretmen Görevinden Alındı

Geçtiğimiz günlerde öğrencileri tarafından bir porno sitesinde videoları keşfedilen öğretmenin görevine son verildi. Alman vatandaşı olan öğretmen, İstanbul'da bir lisede Almanca öğretmenliği yapıyordu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da ismi gizli tutulan köklü bir vakıf lisesinde tepki çeken bir olay yaşandı. Lisede Almanca öğretmenliği yapan Patrick H. isimli bir Almanın, popüler porno sitelerinden birine yüklediği videoları ortaya çıktı. Bu videolar keşfedildikten sonra öğrenciler arasında yayıldı ve ardından skandal patlak verdi.

Videoyu keşfeden öğrenciler, durumu ailelerine ilettiler. Bunun ardından Çekmeköy’de eğitim veren okuldaki öğrencilerin velileri, skandal üzerine duruma isyan etti. Veliler, öğretmenin araştırılmadan nasıl okulda işe alındığını dile getirdi. Patrick H.’nin videolarının ortaya çıkmasının ardından okul yönetimi, öğretmene ilişkin kararını verdi.

Öğretmenin görevine son verildi

Okul yönetimi, yaptığı inceleme sonucunda videoların Almanca öğretmeni Patrick H.’ye ait olduğunu doğruladı. Bunun üzerine Patrick H.’yi görevden alarak okuldaki işine son verdi. Olayla ilgili paylaşılan detaylara göre öğretmenin videoları, öğrencileri tarafından keşfedilmişti.

35 yaşındaki Patrick H.’nn porno sitesindeki profili yaklaşık 1 yıl önce oluşturulmuş, yaklaşık 4 bin takipçiye ulaşmış durumdaydı.