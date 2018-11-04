Önümüzdeki 50 Yıl İnsanlığın Hayatını Tehdit Eden 6 Risk

Global Challenges Foundation'un 2018 raporu, insanlığın başlıca risklerinden bazılarını vurguluyor.

Hemen yukarıda bahsettiğimiz kuruluş, bu raporu çıkartırken alanlarında uzman pek çok kişiden de destek aldı. Rapora göre, önümüzdeki 50 yıl olacak şeyler, insanlığın önümüzdeki 10.000 yıllık yaşamını etkileyebilir. Peki bizleri bekleyen bu büyük riskler, sorunlar neler? Hep birlikte bir göz atalım.

Nükleer bir savaş, 'nükleer kış'ı getirebilir

Nükleer silahlar, çok büyük kitleleri imha edebilme potansiyeline ve riskine sahipler. Evet, bu saldırıya maruz kalanlar için bir sorun olacak. Ancak tek sorun saldırıya maruz kalanlar için değil. 4.000 nükleer silah kullanımının havaya 150 teragram duman çıkartacağı, bunun ise havayı dört ya da beş yıl boyunca 8 derece kadar soğutabileceği belirtildi. Rusya ve Amerika'nın en büyük cephaneliklerinin her birinde yaklaşık 7.000 savaş başlığı bulunuyor.

Bunun sonucunda ise, dünya genelinde tarımsal alışkanlıkların bozulacağı ve büyük bir kıtlığın geleceği tahmin ediliyor.

Biyolojik ya da kimyasal silahlar, başka sorunlara yol açabilir

Nükleer silahlar karmaşıktır, ayrıca nadir malzemelerden oluşur ve üretimleri maliyetlidir. Bu yüzden daha az parayla bu işi halletmek isteyen ülkeler biyolojik ve kimyasal silahlara yönelebilir. Kimyasal silahlar, nükleerlere göre daha az etki alanına sahip olabilir. Ancak su benzeri yerlere karışırsa dünya genelinde sorunlara da sebep olabilir. Biyolojik ve kimyasal silahların kullanımı yasak olmasına karşın son 40 sene içinde en az 4 kere kullanıldığını da belirtti.

İklim değişikliği beklenmedik sonuçlara sebep olabilir

Uzmanlar, Paris İklim Anlaşması'na rağmen bu yüzyılda sıcaklık artışlarının 2 dereceyi %90 ihtimalle geçeceğini söylüyor. Bu artışın 3 dereceyi geçmesinin de çok mümkün olduğu ve dünyanın bu artışı engellemesi için %33 şansı bulunduğu aktarıldı. Değişimin 3 dereceyi geçmesi durumunda, Florida ve Bangladeş'in çoğu su altında kalacak ve Şangay ve Mumbai gibi büyük kıyı bölgeleri de bataklık olacak. Bunun uzun vadede nelere sebep olacağını hayal gücünüze bırakacağız.

Bakterilerin antibiyotiğe direnç kazanması milyonlarca insanı öldürecek

Veba salgınları, ilk başlarda dünya nüfusunun %15'inden fazlasını öldürmüştü. İnsanlar çiçek hastalığı ve çocuk felci gibi bazı hastalıkları halletmiş olsalar da, yeni bir hastalığın büyük bir salgına sebep olabileceği yönünde endişeler bulunuyor. Günümüzde bazı bakteriler, yaygın antibiyotiklere karşı direnç kazandı. Eğer bilim insanları, yeni çözümler üretmezse her yıl antibiyotiğe dirençli bakteriler tarafından ölen kişi sayısı yılda 700.000 kişiden 2050'ye kadar 10 milyona çıkacak.

Asteroidler büyük kıtlıklar çıkartabilir

65 milyon yıl önce dünyaya vurduğuna inanılan bir asteroidin, kitlesel 3 yok oluştan birine sebep olduğu düşünülüyor. Dünyaya kitlesel yok oluşa sebep olacak kadar büyük bir asteroidin çarpma ihtimalinin her 120.000 yılda bir bulunduğu açıkça ifade ediliyor. Bu durumda yaşanacak en küçük sonuç kıtlık olacağından, yüz milyonlarca insanın ölümüne sebep olabilir.

Yapay zeka ve akıllı makineler kontrolden çıkabilir

Akıllı makineler, insanlar için başka bir risk unsuru olabilir. Pek çok bilim insanı tarafından ilerleyen zamanlarda, yapay zekanın, zeka seviyesi olarak insanlığı geçebileceği söylendi. Raporda geçen ihtimallerden birisi de yapay zekanın insanlığı yok etmek için geliştirilebileceği veya kontrolden çıkabileceği. Kontrolden çıkmak derken, iyi bir şeyler yapmak için tasarlanmış programların hedeflerinden sapması denilebilir.