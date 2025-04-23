Google'ın karşı karşıya olduğu tekellik davası nedeniyle Chrome yakında satılabilir.

Google, son dönemde arama sektöründeki tekelliği nedeniyle birçok davanın kancasında. Bu süreçte ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome'u elden çıkarması gerektiğini öne sürmüştü ve şirketler şimdiden sıraya girmeye başladı bile.

Bugün Bloomberg’in aktardığına göre OpenAI Başkanı Nick Turley, Google'ın tekel davasıyla ilgili bir duruşmada konuştu ve “Chrome’u satın alma” fikrine sıcak baktıklarını belirtti.

OpenAI'ın Chrome'a dair planları ne?

Şu anda ChatGPT, Chrome’da bir eklenti olarak kullanılabiliyor ancak OpenAI tarayıcının sahibi olursa, yapay zekâsını tarayıcıya çok daha derinlemesine entegre edebilir. Turley'e göre bu gerçekleşirse şirket kullanıcılara "ilk gerçek yapay zekâ deneyiminin" nasıl bir şey olduğunu doğrudan gösterebilecek.

Öte yandan Chrome, Google’ın kontrolünü kaybedebileceği tek hizmet değil. Aynı zamanda reklam teknolojileri alanında da tekelleşme suçlamalarıyla karşı karşıya olan şirket, dijital ekosisteminin çeşitli parçalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Şimdilik Adalet Bakanlığı, Google’ın yapay zekâ yatırımlarını sürdürmesine izin veriyor fakat gelecekte kararlar bir anda değişebilir.

Google'ın dâhil olduğu davaya dair detaylar için: