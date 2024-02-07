OpenAI, DALL-E 3 ile Üretilen Görsellere Filigran Ekleyecek

OpenAI, dijital verileri daha güvenilir kılmak için DALL-E 3 ile oluşturulan görselleri işaretleyecek.

OpenAI'ın görsel oluşturma aracı DALL-E 3, bundan sonra oluşturduğu görsellere metadata olarak filigranlar eklemeye başlayacağını açıkladı. Bu değişiklikle birlikte OpenAI, C2PA adlı İçerik Kaynağı ve Orijinalliği Koalisyonu düzenlemesine de uyum sağlamayı amaçlıyor.

Firmadan gelen açıklamaya göre şirketin uygulayacağı C2PA düzenlemeleri ile ChatGPT sitesinde ve DALL-E 3 model API'si kullanılarak üretilen görsellerde watermark kullanılacak. Mobil kullanıcılar, 12 Şubat'tan itibaren oluşturdukları görseller üzerinde bu meta verilerini kullanabilecekler. Görünmez meta verileri ve görünür bir CR sembolü, oluşturulan görsellerin her birinin sol üst köşesinde yer alacak.

ChatGPT'de üretilen görseller de işaretlenecek

İnsanlar, OpenAI platformları tarafından oluşturulan herhangi bir görüntünün kaynağını ve içerik oluşturmak için hangi yapay zekâ aracının kullanıldığını Content Credentials Verify gibi internet siteleri aracılığıyla kontrol edebilecekler. Bu aşamada filigranı video veya metin üzerinde kullanmak mümkün değilse de sabit görüntüler filigran bulundurabiliyor. OpenAI'a göre filigran oluşturulması, "göz ardı edilebilir bir gecikmeye neden oluyor ve oluşturulan görsel kalitesini etkilemiyor."

C2PA, Adobe ve Microsoft gibi firmaların da katılımıyla oluşturuldu ve içerik kimliklerini, içeriği insanlar tarafından mı yoksa yapay zekâ mı üretildiğine göre sınıflandırıyor. Hâlihazırda kendi içeriklerini işaretleyen Meta da benzer bir yöntem uygulayacağını açıklamıştı.

OpenAI, "Kaynak belirlemek ve kullanıcıları bu sinyalleri tanımaya teşvik etmek için bu yöntemleri benimsemenin, dijital bilgilerin güvenilirliğini artırmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.