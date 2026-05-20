OpenAI, müşterilerin yapay zekâ ürünleri için uzun vadeli işlem gücüne erişim sağlama imkânı tanıyan Garantili Kapasite hizmetini duyurdu.

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı konumunda bulunan ChatGPT’nin arkasındaki şirket OpenAI, müşterilerine daha iyi deneyimler sunmak için sürekli yenilikler tanıtıyordu. Şimdi ise firma, “Garantili Kapasite” olarak adlandırılan şirketlere yönelik bir hizmet duyurdu.

Garantili Kapasite, müşterilerin yapay zekâ ürünleri, ajanları ve iş akışlarını desteklemek için uzun vadeli işlem gücüne erişim sağlamalarına olanak tanıyan bir OpenAI hizmeti olarak karşımıza çıkıyor.

1,2 veya 3 yıllık taahhütler alınabilecek

OpenAI’ın açıklamasına göre müşteriler, Garantili Kapasite hizmeti kapsamında 1, 2 veya 3 yıllık taahhütler arasından seçim yapabilecek. Yıllık olmasıyla indirimler de sunulacak. Böylece şirketler veya kullanıcılar, OpenAI’ın yapay zekâ ürünleri ve bilgi işlem altyapısına uzun vadeli erişim sağlama imkânına sahip olacaklar.

CEO Sam Altman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Müşteriler bizden kapasite konusunda daha fazla kesinlik istiyor. Modeller geliştikçe bir süre daha kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyoruz.” şu ifadeleri kullandı ve bu hizmetin her iki taraf için de faydalı olacağını ifade etti.