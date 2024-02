OpenAI ile The New York Times'ın karşı karşıya geldiği telif davasında yapay zekâ şirketi, The New York Times'ı sohbet botunu hack'lemekle suçladı.

OpenAI'ın imzasını taşıyan büyük dil modeli ChatGPT, üretken yapay zekâların ilk popüler örneklerinden biri olmuştu. Bu kadar büyük bir dil modelinin eğitilmesi için çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştı. The New York Times, kendi makalelerinin izinsiz olarak kullanıldığı gerekçesiyle mahkemeye gitmişti. OpenAI, mahkemedeki savunmasında NYT'yi sistemlerini manipüle ederek "hacklemekle" suçladı. "Habercilik standartlarına uymuyor" OpenAI bu iddiaları reddederken, gazetenin iddialarının genel gazetecilik standartlarına uymadığını savundu. Times'ın sohbet botunu manipüle edecek şekilde komutlar uyguladığını söyleyen OpenAI, bu durumun kullanım koşullarının ihlali anlamına geldiğini söylüyor. OpenAI, herhangi bir telif ihlali yapmadıklarını savunurken NYT ise OpenAI modelinin kendilerine milyarlarca dolar zarar verdiğini iddia etmişti. The New York Times ise sistemi manipüle ettikleri iddialarını reddederek, ellerindeki verileri uygulamayı yasal sınırları içinde kullanarak elde ettiklerini söyledi. OpenAI ise adil kullanım savunmalarının mahkeme tarafından kabul edileceğine güveniyor. Teknik olarak dava, iki taraf karşılıklı iddialar sundukça daha karmaşık hâle geliyor. Öte yandan bu dava, teknoloji devleri ile içerik üreticileri arasındaki ilk dava değil. Yapay zekânın eğitiminde kullanılan yazıların, görsellerin ve diğer materyallerin telifleri konusu uzun zamandır bir tartışma konusu olmuş durumda. Bu konuda kesin bir karar verilene kadar da bu tartışmalar daha çok su kaldırır gibi gözüküyor. İLGİLİ HABER OpenAI'dan The New York Times Davasında İlginç Savunma: "Bize Yazılarını Kopyalattırdılar." İLGİLİ HABER The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a Dava Açtı Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

Kaynak : https://mspoweruser.com/openai-nyt-hacked-chatbots-to-make-up-evidence-new-york-times-did-nothing-illegal-the-catfight-continues/

