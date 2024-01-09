OpenAI ile The New York Times arasındaki davada OpenAI, NYT'nin kendilerini kandırarak yazılarını ChatGPT'ye kopyalattırdığını savundu. OpenAI yine de NYT ile çalışmaya devam etmek istiyor.

OpenAI, 2023'ün son günlerinde the New York Times'ın kendilerine açtığı telif davası hakkında açıklamalarda bulundu. Yapay zekâ geliştiricisi, davanın "faydasının olmadığını" söylerken medya devi ile bir iş birliği yapmayı umduklarını açıkladı. OpenAI, konuyla ilgili açıklamasını bir blog gönderisiyle paylaştı.

"New York Times tüm hikâyeyi anlatmıyor"

OpenAI, NYT'nin tüm hikâyeyi anlatmadığını söylerken, öncelikli olarak New York Times içeriklerini kelimesi kelimesine kullandıkları iddialarını yalanladı. Medya firmasının yapay zekâ promptlarını manipüle ederek kendi ChatGPT'yi alıntı yapmaya zorladığını, hatta bu durumda bile ChatGPT'nin genelde birebir alıntı yapmamasından dolayı NYT'nin çok sayıda deneme yapıp aralarından bazılarını seçtiğini savundu.

OpenAI ayrıca büyük dil modelinde bu sorunların yaşanmaması için çalışma yaptıklarını ancak NYT'nin, dava açmadan önce elindeki örnekleri paylaşmayı reddettiğini söyledi. Kelimesi kelimesine alıntılama örneklerinin bir yıl önceki makalelere ait gözüktüğünü söyleyen OpenAI, o zamandan bu zamana bahsi geçen içeriklerin pek çok başka sitede de kullanıldığını ifade etti.

Yapay zekâ insanlığın bilgisini kullanmalı mı?

OpenAI başta olmak üzere yapay zekâ üreticileri, internette paylaşılan metinler ve telif konusuna farklı ve açıkçası kendilerine faydalı açıdan bakıyorlar. Hem mahkemede hem de Birleşik Krallık'ta Lordlar Kamarası'nda yaptığı savunmalarda OpenAI, ChatGPT gibi yapay zekâların insanlığın ortak bilgi havuzu olmadan geliştirilemeyeceğini ve bu çalışmalarda internette yer alan içeriklerin kullanılmasının da bilginin yeniden dönüşümü anlamında adil kullanım kurallarına uyduğunu savunuyor.

OpenAI, 2023 Ağustos'unda isteyen internet sitelerinin firmaya ait Web crawlerları engelleyebileceğini açıklamıştı, yani ChatGPT çıktıktan bir yıl kadar sonra. OpenAI, tüm yaşananlara rağmen The New York Times ile iş birliğine gitme isteklerini de yenilemeyi ihmal etmedi.