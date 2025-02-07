OpenAI'ın yeni mantık modeli o3-mini'ye önemli bir yenilik geldi. Model, artık yanıt vermeden önce nasıl bir düşünce sürecinden geçtiğini sizinle paylaşabilecek.

OpenAI, son zamanlarda mantık yürütebilen yapay zekâ modellerine iyice yoğunlaşmaya başlamıştı. Bu kapsamda da geçen hafta o3-mini modelinin resmen kullanıma sunulmaya başladığını görmüştük.

Şimdi ise şirket, o3-mini’nin kullanıcıyla nasıl iletişim kurduğu konusunda büyük değişikliklere gitti. Model, artık düşünme sürecini adım adım kullanıcıya anlatabilecek.

Size verdiği cevap için nasıl bir mantık yürüttüğünü detaylıca açıklayacak

Hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar, o3-mini’nin yenilenmiş iletişim özelliğine erişebilecekler. Bu özellik, “düşünce zinciri” olarak nitelendirilecek ve model size bir yanıt verdiğinde o yanıta ulaşırken nasıl bir mantık yürüttüğünü detaylıca gösterecek.

o3-mini gibi mantık modelleri, bir cevabı vermeden önce kendi kendilerini ayrıntılı bir şekilde teyit ediyorlar. Ancak kullanıcı bunu bilmiyor. OpenAI, bu güncellemeyle insanların modelin nasıl düşündüğünü anlayabileceğini ve aynı zamanda onun yanıtlarına daha fazla güvenebileceğini belirtmiş.

Şirket tarafından bunun bir örneği de paylaşılmış. Ekran görüntüsünden, modele “Bugün nasıl cuma değil?” sorusunun sorulduğunu görüyoruz. o3-mini de bunu detaylı bir şekilde işleyip verdiği yanıtı paylaşıyor. Düşünme sürecinde; kullanıcının esprili bir dille soru sorduğunu anladığını, tarihi 2 kez kontrol ettiğini ve tüm hesaplamaları yapıp o günün perşembe olduğu sonucuna vardığını görüyoruz.