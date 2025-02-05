OpenAI, yeniden markalaşma yoluna gitti. Şirket, yeni logosu ile yazı stilini duyurdu. Ancak mevcut logo ve yazı stili ile yenisi arasında hiçbir fark yok desek yeridir.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, bugün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, firmanın yeniden markalaşma yoluna gittiği duyuruldu. Bu yeniden markalaşma kapsamında OpenAI, yeni logosunu da kamuoyu ile paylaştı.

OpenAI, yeniden markalaşma kapsamında detaylı(!) bir çalışma yapmış durumda. Zira şirketin internet sitesinde kullandığı "OpenAI" ibaresinin stili değişti. Ayrıca logoda da değişiklik var ancak bu değişiklik gözle görülebilecek gibi değil.

İşte OpenAI'ın yeni logosu

OpenAI'ın yeni logosu, az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi çok büyük yenilikler içermiyor. Şirket burada sadece geometrik ayarlar yaptı.

OpenAI'ın yeni yazı stili ise şöyle

Hem yeni logo hem de "OpenAI Sans" olarak isimlendirilen yeni yazı stili, Veit Moeller ve Shannon Jager liderliğindeki tasarım ekibi tarafından hayata geçirildi. Yapılan çalışmalar ile OpenAI'ın daha organik hissettirilmesinin amaçlandığı belirtildi.